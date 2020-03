Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Verletzte gab es bei diesen Unfällen im Altenburger Land

Zwei Verletzte nach Unfall

Ein 51-jähriger Mann fuhr am Dienstag gegen 17:40 Uhr aus Richtung Nöbdenitz kommend in Richtung Weißbach. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Skodafahrers (32 Jahre), welcher aus Richtung Selka unterwegs war. Die beiden Pkw kollidierten, beide Fahrer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Fahrradfahrerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag um 11 Uhr in der Schulstraße/ Am Brauereiteich in Schmölln. Die 70-jährige Fahrerin eines VW fuhr auf der Schulstraße in Richtung Am Brauereiteich. Hier erkannte Sie eine aus der Straße Am Brauereiteich kommende 66-jährige Fahrradfahrerin ziemlich spät und bremste ihr Fahrzeug ab. Die Radfahrerin erkannte dies, leitete eine Notbremsung ein und kam dadurch zu Fall. Dabei wurde sie leicht verletzt und von Rettungskräften ins Klinikum verbracht.