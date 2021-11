Drei weitere Corona-Tote im Altenburger Land

Altenburg. Im Landkreis wurden seit Montag 88 Neuinfektionen registriert.

Erneut sind drei Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben.

Unter anderem wurden zwei neue Infektionen aus dem Seniorenheim „Schloss Löbichau“ gemeldet – hier sind es jetzt insgesamt 42 – zehn neue Infektionen aus dem Betreuten Wohnen in der Zwickauer Straße in Altenburg, zwei aus dem Betreuten Wohnen des DRK in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg sowie eine aus der DRK-Kita „Holzhaus“ in Altenburg.