Dreister Paketdieb in Altenburg

Ein dreister Paketdieb hielt sich Montagnachmittag gegen 15 Uhr in der Newtonstraße in Altenburg auf und machte sich an einem Zulieferfahrzug zu schaffen. Gerade in dem Moment, als der Paketzusteller nicht an seinem Fahrzeug war, schlich sich der Dieb an und öffnete das Auto, teilte die Polizei mit.

Mit mehreren Paketen unterm Arm suchte er schließlich schnell das Weite. Als der Paketzusteller kurz darauf zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er die offen stehenden Türen und folglich auch den Diebstahl der Pakete.

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Paketdieb geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.