Drohende Grundschulschließung hält Ponitz in Atem

Die Beschlussvorlagen waren in der fünften Gemeinderatssitzung in Ponitz schnell erledigt. Knapp 15 Minuten brauchten die Abgeordneten, um über Auftragsvergaben für Kita-Möbelkauf und Fassadensanierung am Renaissanceschloss Ponitz abzustimmen. Danach rückte das Thema in den Mittelpunkt, welches Ponitz seit Tagen in Atem hält: Das Aus für den Inklusiven Grundschulverbund Schmöllner Land, mit dem auch die Zukunft der Grundschule im Dorf bedroht ist.

Was können wir tun? Das war an diesem Montagabend, 3. Februar, die am häufigsten gestellte Frage. „Wir können als Alternative nur noch auf ein Filialmodell setzen“, schlägt Ronny Lorenz, Gemeinderatsmitglied (SPD/Bündnis 90) und Chef des Fördervereins der Grundschule vor. Ponitz könnte beispielsweise Schulteil der Grundschule in Gößnitz werden. „Ich sehe das als einzige Chance.“

Eltern und Einwohner wollen zur Kreistagssitzung

Zuallererst sei jetzt aber bürgerliches Engagement gefragt, war sich der gesamte Gemeinderat einig. Das Ergebnis einer Beratung, an der rund 50 Menschen aus Ponitz und den umliegenden Ortschaften teilnahmen: Am Mittwoch, 5. Februar, wollen Eltern, Gemeinderäte und Einwohner aus dem Dorf nach Altenburg, um an der Kreistagssitzung teilzunehmen. Kontakte habe man auch mit den Elternvertretungen der Grundschulen Schmölln und Großstechau geknüpft. Aus dem Löbichauer Ortsteil kamen bereits Signale, sich an der Aktion zu beteiligen. Man treffe sich beim Kreistag.

„Vor allem müssen wir in Erfahrung bringen, ob wir das Konzept für den Grundschulverbund nachbessern können. Wenn ja, müssen wir alles dafür tun“, so Lorenz. Am 31. März muss die neue Schulnetzplanung für das Altenburger Land stehen. Die entscheidet über die Zukunft der Landschule in Ponitz, die aktuell bis Juni 2020 Bestand hat.

Gespräch mit Bildungsminister angestrebt

Die Linke-Landtagsabgeordnete Ute Lukasch aus Schmölln sei informiert. „Sie will mit Thüringens Bildungsminister Holter sprechen, und das noch in dieser Woche“, informiert Birgit Kahl (Die Linke) die Gemeinderäte. Bürgermeister Marcel Greunke (CDU), zur Gemeinderatssitzung sichtlich mitgenommen von den Ereignissen der vergangenen Tage, wirkt erleichtert: „Ich bin so dankbar für dieses Engagement“, sagt er. „Wenn wir jetzt hier etwas anschieben können, haben wir vielleicht noch eine Chance.“ Dem Kreistag, so Greunke weiter, könne man keinen Vorwurf machen. Der stünde geschlossen hinter dem Modell. Allerdings hätte er sich von Landrat Uwe Melzer (CDU) kritischeres Auftreten in Erfurt gewünscht, um das Konzept durchzusetzen.

Birgit Kahl ist es, die am Montag einen weiteren Vorschlag ins Spiel bringt, der 2013 schon einmal im Raum stand: Die Ponitzer Grundschule in freie Trägerschaft geben. Damals war das Deutsche Rote Kreuz (DRK) nicht abgeneigt. Und auch heute noch besteht Interesse. „Ich habe nachgefragt, das DRK steht nach wie vor zu seinem Wort“, berichtet Lorenz. Eines der Probleme ist indes die Tatsache, dass sich eine Schule in freier Trägerschaft die ersten vier Jahre komplett selbst finanzieren müsse in Thüringen, wirft Ingo Prehl (SPD/Bündnis 90) ein. Die Idee der freien Trägerschaft wollen die Ponitzer trotzdem weiter verfolgen und mit der Känguruschule in Ehrenberg, eine freie integrative Grundschule, Kontakt aufnehmen.

Was der Ponitzer Gemeinderat vom Kreistag am 5. Februar in Altenburg erwartet? „Er muss das Schulamt in Gera zwingen, endlich Stellung zu beziehen. Denn diese Behörde ist es, die sich immer abduckt, nie erscheint und noch nicht einmal auf Briefe reagiert“, sind sich die Abgeordneten einig.

Unterdessen hat nun auch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport auf eine Anfrage dieser Zeitung reagiert. „Der Schulträger arbeitet derzeit an einem Konzept, wie die Kooperation der Schulen im Altenburger Land optimiert werden kann. Mit dem Ziel einer verbesserten Unterrichtsabsicherung in der Region unterstützt das Ministerium diesen Ansatz ausdrücklich und steht gemeinsam mit dem zuständigen Schulamt Ost beratend zur Seite“, schreibt Pressereferentin Silke Fließ. Eine Entscheidung über die tatsächliche Durchführung sei im Rahmen der Schulnetzplanung durch den Kreistag zu treffen.

Meine Meinung: Antworten sind Pflicht