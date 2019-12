Drohne als Helfer für Bademeister

Der Fachkräftemangel macht auch vor Bädern nicht Halt. Auch Schwimmmeister sind inzwischen rar. Also ist Umdenken gefragt. Drohnen könnten künftig die Bademeister unterstützen. An einem entsprechenden Forschungsprojekt ist das Tatami in Schmölln beteiligt.

Zuerst im Hallenbad

Frank Schmitt vom Landratsamt hat das Ganze mit aus der Taufe gehoben. Zunächst soll getestet werden, wir Drohnen im Hallenbad eingesetzt werden können. Danach soll das Freibad folgen.

Wie funktioniert es? Ein spezielles Gerät, das an der Schwimmhallendecke angebracht wird, könne erkennen, ob im Wasser ein Taucher einfach nur lange unter Wasser ist oder ob da jemand zu ertrinken droht. „Die Drohne im Wasser kann den Ertrinkenden an Land bringen“, erläutert Schmitt. Wie ein kleines U-Boot schiebe die sich unter den Körper, dann wird eine Art Luftkissen aufgeblasen und auf diese Weise der Mensch an Land transportiert.

Da im Freibad die Drohne nicht an der Decke angebracht wird, sei es denkbar, sie an einem Stahlseil zwischen zwei Masten zu befestigen. Sogar für Seen, an denen es die meisten tödlichen Badeunfälle gebe, sei der Drohneneinsatz denkbar. Dort müssten Luftdrohnen zum Einsatz kommen.

Sensorik macht keinen Urlaub

Es gehe nicht darum, dass die Drohnen den Mensch ersetzen sollen. Vielmehr sollen die Schwimmmeister unterstützt werden. „Sie haben ja oft noch die Technik an der Backe und auf Toilette müssen sie auch mal“, sagt Frank Schmitt. Da nicht immer ein zweiter Bademeister vor Ort ist, könne mit Hilfe der Drohne diese Zeit überbrückt werden. „Die Sensorik kann es besser als der Schwimmmeister – und sie macht keinen Urlaub“, sagt Schmitt.

Zum Drohnentag am Mittwoch in Nobitz wurde auch über dieses Projekt, an dem das Fraunhofer-Institut forscht und das Tatami einer von mehreren Kooperationspartnern ist, informiert. Gefördert wird es vom Bund. Bis Ende kommenden Jahres müssen alle Tests mit der Bademeisterdrohne abgeschlossen sein.