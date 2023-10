Durch Computer-Denglisch und Gera navigieren lernen

Gera. Die Angebote des Geraer Medienbildungszentrums helfen Senioren, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden.

„Der Oktober hat es in sich“, sagt Ute Reinhöfer. Die Chefin des Thüringer Medienbildungszentrums in Gera betont, dass sie und ihr Team es mit der Vielfalt ernst meinen und deshalb im Oktober gleich mehrere Themen und Formate zum Kennenlernen und Ausprobieren digitaler Technologien anbieten. Sie meint damit unter anderem die zweite digitale Aktionswoche, die vom 16. bis 25. Oktober gemeinsam mit Partner veranstaltet wird.

Darüber hinaus wird zum Workshop „Raus aus dem Haus, rein ins Abenteuer: Bewegen und Gestalten mit Apps“ eingeladen. Sebastian Wiegmann, Referent für Medienkompetenz in der Erwachsenenbildung, zeigt, wie sich ältere Digital-Laien per Navigations-App durch die Geraer Stadtlandschaft führen und ihre Eindrücke in Bildern festhalten können. „Sebastian Wiegmann ist ein total cooler Mann und ich freue mich, dass wir ihn für den Workshop gewinnen konnten“, so Reinhöfer. Eingeladen sind Senioren dazu am 17. Oktober, 10 bis 15 Uhr im Medienbildungszentrum, Florian-Geyer-Straße 17.

Anmeldung telefonisch unter 0365/20 10 20 oder per E-Mail an medienbildungszentrum-gera@tlm.de.

Probleme haben – nicht nur – ältere Leute mit englischen und eingedeutschten Fachbegriffen beim Nutzen von Computertechnik und Internet. Im Seminar „Computer-Denglisch“ liefern Journalistin Angelika Bohn und Medienassistent Martin Groß die entsprechenden Erklärungen. Der Kurs zeigt aus der Perspektive einer Anwenderin digitaler Medien, auf welche Fachbegriffe Senioren nicht verzichten sollten. Es geht um das Erlernen der Bedeutung eingedeutschter englischer Begriffe im Umgang mit Computer, Smartphone oder Tablet. Das Seminar findet statt am 26. Oktober, 14 bis 16 Uhr im Medienbildungszentrum. Anmeldung unter Telefon 0365/20 10 20 oder per E-Mail an: medienbildungszentrum-gera@tlm.de.

„Und dann haben wir unseren Dauerbrenner: die Telefonsprechstunde Digital-Kompass“, sagt Ute Reinhöfer. Die Sprechstunden finden mittwochs, 9 bis 12 Uhr statt. Am Telefon können Probleme und Fragen zu digitalen Geräten und Anwendungen besprochen werden. Medienassistentin Yvonne Schulten filtert die Schwerpunktthemen heraus und organisiert den Austausch mit versierten Senioren. Die helfen in den speziellen Fällen weiter. Anfragen werden unter Telefon 0365/2 01 02 11 entgegengenommen.