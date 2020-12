Duschgel und Weihnachtssterne fürs Pflegeheim Hainichen

Hainichen. Drogeriemarkt und Gärtnerei spenden an die Senioreneinrichtung der Arbeiterwohlfahrt.

Die Mitarbeiter des Pflegeheims Hainichen der Arbeiterwohlfahrt bedanken sich beim Drogeriemarkt „dm“ im benachbarten Meerane.

Das „dm“-Team hat dem Pflegeheim Desinfektionsmittel und Duschgel im Wert von 400 Euro gespendet und damit für jeden Mitarbeiter ein Präsent geschnürt. „Damit möchten wir der ganzen Awo-Belegschaft in dieser schweren Zeit Danke sagen“, so „dm“-Filialleiterin Marlies Nordmann.

Situation hat sich nach Corona-Ausbruch stabilisiert

Im Pflegeheim Hainichen hatte es einen Corona-Ausbruch gegeben. Die Situation habe sich mittlerweile stabilisiert: Die meisten der infizierten Senioren und Mitarbeiter gelten als genesen.

Ein weiterer Dank geht an die Gößnitzer Gärtnerei Stenzel. Der Betrieb hat dem Pflegeheim viele Weihnachtssterne gespendet, die in der Adventszeit das Haus zieren werden. Das soll ein kleiner Trost für die Senioren sein, die mittlerweile schon seit November in Quarantäne sind.

Am 11. November waren in der Einrichtung im Gößnitzer Ortsteil Hainichen sieben Senioren und Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Umfassende Reihentests hatten in den folgenden Tagen weitere Infektionen ergeben.