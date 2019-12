Frank Drischmann leitet die Arbeitsgemeinschaft Holzbearbeitung an der Grundschule Finkenweg in Schmölln.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehrenbrief für den Zschernitzscher Frank Drischmann

Zschernitzsch. Am Freitag ist Frank Drischmann aus Zschernitzsch von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit dem Ehrenbrief des Freistaats Thüringen ausgezeichnet worden.

Drischmann bringt sich seit 13 Jahren ehrenamtlich insbesondere für Mädchen und Jungen im Kindergarten und in der Grundschule ein. So begleitet er die Arbeit der Erzieher im Kindergarten Bummi in Schmölln und singt mit den Kleinen im Rahmen ihrer frühkindlichen Bildung.

2016 wurde das Projekt „Gemeinsam für mehr Miteinander zwischen Jung und Alt“ an Grundschulen im Altenburger Land eingeführt. Frank Drischmann betreut in diesem Projekt eine Arbeitsgemeinschaft Holzarbeiten an der Grundschule Finkenweg in Schmölln. Einmal wöchentlich erarbeitet er mit den Schülern Vogelhäuser, Insektenhotels oder Lernhilfen für den Unterricht. Auf Wunsch der Kinder wurde auch der Schulhof mit einem Stiftezaun und dem Symbol der Stadt, dem Knopf, gestaltet, denn Schmölln ist die Knopfstadt in Thüringen. Auch in seinem Heimatort Zschernitzsch ist Frank Drischmann aktiv. Er organisiert das jährliche Skatturnier des Feuerwehrvereins und gestaltet das Adventsliedersingen mit der gesamten Dorfgemeinschaft. Frank Drischmann ist mit Liebe und großer Zuverlässigkeit für andere Menschen da – im Stillen, heißt es in der Laudatio.

Der Zschernitzscher ist einer von 19 Geehrten

Seit 2005 werden anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamts verdiente Thüringer mit dem Ehrenbrief des Freistaats Thüringen geehrt. Am Freitag wurden 19 Thüringer ausgezeichnet, die sich auf ganz unterschiedlichen Gebieten – im sozialen, politischen oder gesellschaftlichen Bereich – für den Freistaat engagieren. Ramelow dazu: „Die Arbeit der Ehrenamtler ist und bleibt unbezahlbar – wir können ihnen gar nicht oft genug danken für ihren selbstlosen und uneigennützigen Einsatz für unsere Gesellschaft. Sie zeigen damit gelebte Solidarität. Das ist, was unsere Gesellschaft zusammenhält, das ist, was uns stark macht, das ist Thüringen. Sie alle sind leuchtende Vorbilder und wichtige Pfeiler unserer Gesellschaft. Ich habe großen Respekt vor ihrem Engagement und kann sie nur ermutigen, dieses beizubehalten.“