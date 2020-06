Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehrenplakette für engagierte Volleyballerin aus Gößnitz

In Würdigung der besonderen Verdienste um die Förderung des Sports verleiht der Kreisportbund Altenburger Land die „Sport Ehrenplakette“ an Birgit Heinecke vom Volleyball Sportverein Gößnitz. Seit Beginn ihrer Mitgliedschaft im Jahr 2007 sei sie eine Stütze im VSV, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Zunächst war Heinecke erfolgreiche Spielerin der Damenmannschaft. Von Beginn an unterstützte sie aber auch die Vereinsarbeit aktiv und nachhaltig. Im Jahr 2013 übernahm sie zudem einen Vorstandsposten im Verein.

Als Schatzmeisterin behält sie seitdem immer den Durchblick, arbeitet sehr gewissenhaft und mit großer Sorgfalt, heißt es. Ihr Leitfaden lautet dabei „Vereinsarbeit ist Ehrensache“. Mit ihrer aufgeschlossenen Art und ihrem stetigen Lächeln im Gesicht begeistert Heinecke ihre Mitstreiterinnen im Verein und im Vorstand. Selbst Beratungen und Sitzungen bereiten so Freude.