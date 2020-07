Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehrenplakette für Jens Lippert

Der Kreissportbund Altenburger Land (KSB) hat jetzt den Gößnitzer Jens Lippert ausgezeichnet. Er bekamt für seine besonderen Verdienste um die Förderung des Sports die „Sport Ehrenplakette“ verliehen.

Als Jens Lippert am 20. März 2009 das Amt des Vorstandsvorsitzenden des VSV Gößnitz übernahm, war er sich nicht sicher, ob er als selbstständiger Autolackiermeister auch noch dieses Amt zur Zufriedenheit aller erledigen könne. Elf Jahre später, so der KSB in seiner Würdigung, sprechen Lipperts Engagement und der Erfolg für sich.

Der VSV Gößnitz hat etwa 50 Prozent Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in seinen Mitgliederreihen. Diese Entwicklung ist folgerichtig, denn gerade die Nachwuchsarbeit liegt dem Team um Jens Lippert am Herzen: „Jungen Menschen soll eine sportliche Alternative in unserer Region aufgezeigt werden“, sagt der Vereinschef.

Lippert ist großer Befürworter des Mannschaftssports, denn im Vereinsleben werden gemeinschaftliche Werte gelebt. Als Spieler der Herrenmannschaft nimmt er noch aktiv am Punktspielbetrieb teil. „Seinen“ Trainern Marco Ladendorf, Daniel Hummel und Andrea Lippert steht der ausgebildete Übungsleiter stets mit Rat und Tat zur Seite.

25-Jahr-Feier musste abgesagt werden

Mehrere Ereignisse in den letzten Jahren – darunter Sturmschäden am Turnhallendach 2018, Sanierungsarbeiten in den Umkleidekabinen ein Jahr später sowie die Corona-Pandemie – stellten und stellen den VSV Gößnitz immer wieder vor neue Herausforderungen. Die Mitglieder mussten bei Laune und der Trainingsbetrieb aufrecht erhalten werden. Die für dieses Jahr geplante 25-Jahr-Feier musste abgesagt werden.

Bangen um die nächsten 25 Jahre VSV muss in Gößnitz aber niemand. Denn Jens Lippert und sein Team stellen sich hoch motiviert allen Aufgaben, Hürden und Herausforderungen. Der KSB Altenburger Land sagt Dankeschön für dieses ehrenamtliche Engagement.