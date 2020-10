Ehrungen für jahrzehntelanges Engagement im Altenburger Land verliehen

Der Zweite Weltkrieg ist 75 Jahre her. Wohl die wenigsten wissen, dass die Volkssolidarität auch aufgrund dieses verheerenden Krieges entstanden ist. Doch nicht nur der ereignisreichen Geschichte der Volkssolidarität im Altenburger Land ist am Donnerstag im Festsaal der Altenburger Brauerei gedacht worden. Es wurden auch viele hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter für ihr großes Engagement ausgezeichnet.

Robert Streu, Vorsitzender der Volkssolidarität Kreisverband Altenburger Land, hebt die Bedeutung nicht nur als Sozial- und Wohlfahrtsverband, sondern auch als Arbeitgeber für Altenburg und Umgebung hervor. Die Gäste konnten sich per Videoshow über die spannende Geschichte der vergangenen sieben Jahrzehnte informieren.

In heutigen Tagen organisiert der Verband mehr als 500 Veranstaltungen im Altenburger Land, wie etwa die Gartenkonzerte oder das Sommerfest mit seinen bis zu 300 Besuchern.

Kreisverband zählt 1300 Mitglieder

Doch nicht nur für die gute Laune sorgt die Volkssolidarität, sondern auch für die körperliche Ertüchtigung der älteren Herrschaften. Beim Seniorensport kann sich betätigt werden und ein Tanzangebot jeden Freitag sorgt für Abwechslung. Für diese vielfältigen Angebote sorgen die 200 ehrenamtlichen sowie die hauptberuflichen Mitarbeiter des Kreisverbandes, der insgesamt 1300 Mitglieder im Altenburger Land hat.

Relativ unbekannt dürfte der Ursprung der Volkssolidarität sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt es, den vielen Flüchtlingen in Deutschland zu helfen. Eine Flüchtlingshilfe wurde gegründet, die über die Jahre ihr gesellschaftliches Profil änderte. Aus der Hilfe für Flüchtlinge entstand ein Verband, der sich heutzutage in der Altenpflege sowie in der Erziehung der Jüngsten engagiert. Im Altenburger Land ist die Volkssolidarität der Arbeitgeber für weit über hundert Menschen.

Genügend Pflegeplätze in Altenburg erforderlich

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) dankte den Mitgliedern der Volkssolidarität, aber auch der ältereren Generation allgemein: „Ihnen haben wir es zu verdanken, dass es unseren Kindern heute besser geht.“ Er informierte über einige Projekte, die auch zum Wohle der älteren Bevölkerung künftig umgesetzt werden sollen, wie etwa der Ausbau von Straßen und Gehwegen, aber auch die Landesgartenschau, die 2028 in Altenburg stattfinden soll.

Auch der Ausbau weiterer Pflegeeinrichtungen innerhalb der Stadt sei weiterhin erforderlich: „Die Altenburger, die 80 Jahre ihre Stadt im Herzen tragen, sollen in ihrer Stadt auch gepflegt werden können.“

Auch Landrat Uwe Melzer (CDU) betont die seit 75 Jahren gelebte Solidarität und Hilfsbereitschaft der Volkssolidarität Altenburger Land. „Die Volkssolidarität war schon zu DDR-Zeiten bedeutend für die Fürsorge der Senioren.“

Vieles habe auch nach der Wende bewahrt werden können. Jedoch nicht nur die Altenpflege ist eine Säule des Sozial- und Wohlfahrtsverbandes, sondern auch Kindertageseinrichtungen wie etwa die integrative und generationenübergreifende Kindertagesstätte Spatzennest.

Carmen Rammler erhält die goldene Solidaritätsnadel von Robert Stau, Vorsitzender des Kreisverbandes der Volkssolidarität Altenburger Land. Foto: Philipp Brendel

Solidaritätsnadel wird verliehen

Verschiedene Mitarbeiter sind für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet worden. So erhielt Carmen Rammler die goldene Solidaritätsnadel. Sie ist seit 1991 im Dienst der Volkssolidarität und hat bis 2017 den Bereich der ambulanten Pflege aufgebaut.

Gabriele Scholpp bekam die Solidaritätsnadel in Silber überreicht, Bärbel Hartmann und Elke Teichmann erhielten die Auszeichnung in Bronze. Noch viele weitere Mitarbeiter sind für ihren bedeutsamen Einsatz für die Volkssolidarität gewürdigt worden.