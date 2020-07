Altkirchen. Der Förderverein in Altkirchen lädt Feuerwehrleute und THW-Mitarbeiter zum kostenlosen Flutlichtbaden. Drei Fragen an Fördervereinschef Roland Heinke.

Dankesaktion für Helfer von Altkirchen

Am Freitag, dem 26. Juni 2020, raste ein Lastkraftwagen in ein Haus in Altkirchen, der Fahrer starb, nur knapp entging das Dorf einer noch größeren Katastrophe. Rund 16 Stunden waren Feuerwehren und Technisches Hilfswerk vor Ort, um das Opfer zu bergen und die Unfallstelle zu sichern sowie zu beräumen. Der Förderverein Attraktives Freibad Altkirchen will sich jetzt bei diesen Helfern auf besondere Weise für ihren Einsatz bedanken. Sie sind zum nächsten Flutlichtbaden im Freibad eingeladen.

