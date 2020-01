Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein alternatives Ortsporträt als Geschenk für Löbichau

Mit einer gut besuchten Vernissage im Gemeindesaal ging jetzt ein Experiment für Löbichau zu Ende. Die Gemeinde hatte sich erfolgreich als Ort beworben, den die junge Erfurter Künstlerin Minetta mit ihrer Kamera erkundete. Zwei Monate lang streifte sie durch die Dörfer der Kommune. Möglich machte das das Stipendium „Künstler*innen im ländlichen Raum“ und die Gastfreundschaft der Menschen vor Ort. Herausgekommen ist eine 18-teilige Bild-Serie inklusive einer Postkartenedition, die eine erste Annäherung an das Thema Abstraktion in der Fotografie darstellt. Für Minetta eine Weiterentwicklung ihres bisherigen fotografischen Wirkens. „Im Alltäglichen das Besondere sehen, Details in den Fokus rücken, Farbe, Struktur, Licht und Schatten zu abstrahierten Flächen werden lassen“, umreißt die junge Frau ihren Anspruch an ihre Löbichauer Arbeit.

Entstanden sind keine klassischen Postkartenmotive. Es sind Fotos, auf denen man selbst beim fünften Mal des Betrachtens Neues, Interessantes, vermeintlich Unscheinbares entdeckt und die durch das handwerkliche Können Minettas bestechen. Denn die Arbeiten entstanden in analoger Fotografie. Einige Bilder lassen sich leicht lokalisieren, während andere nur bedingt Indizien ihrer Entstehungsorte offenbaren. Plastikbänder aus einem Container im Gewerbegebiet, verpackte Heuballen in Großstechau, ein zurückgelassener gelber VW Beatle in Drosen – Altbekanntes neu gesehen. Auf der Suche nach Motiven war die Erfurterin im gesamten Gemeindegebiet unterwegs – zu Fuß oder mit dem Fahrrad, das ihr eine Familie aus Löbichau zur Verfügung gestellt hatte. So erschloss sie sich die Region, die sie mehr und mehr als Idylle empfand: Löbichau mit seinen Naturschutzgebieten und der Atmosphäre ländlicher Ruhe, Löbichau als Ort mit einem abwechslungsreichen und regen Gemeindeleben, das sich die Einwohner bewahren möchten. „Meine anfänglichen Vorstellungen von einer tristen Einöde mit leerstehenden Häusern haben gar nichts mit der Realität zu tun. Das merkte ich ganz schnell“, blickt Minetta auf ihren Start Anfang September zurück. Zurück lässt sie nun ihre Fotos und damit ein alternatives Ortsporträt der Gemeinde Löbichau und seinen Ortschaften. Es lohnt sich, das zu entdecken. Geöffnet ist die kleine Ausstellung im Gemeindesaal dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr.