Auf dem Altenburger Markt will die Friedenstour ihren Stop einlegen.

Ein Appell an den Frieden in Altenburg

Altenburg. Friedenstour macht in der Skatstadt Halt. Landtagsabgeordneter kritisiert ein wiederauflebendes Wettrüsten.

Mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine veranstaltet die Fraktion Die Linke im Bundestag eine Friedenstour durch neun Bundesländer.

Ein aufblasbarer roter Panzer, der einen Knoten im Kanonenrohr trägt und somit symbolisch für Abrüstung, friedliche Konfliktlösung und Pazifismus steht, agiert hierfür als Blickfang und macht heute auf dem Altenburger Marktplatz von 13.30 bis 16 Uhr Halt.

„Die Geschehnisse der letzten Monate sind erschreckend, umso wichtiger ist also der Ruf nach Frieden und internationaler Abrüstung“, so der Linke-Landtagsabgeordnete Ralf Plötner aus Altenburg. Im Fokus der diesjährigen Friedenstour liegen die friedenspolitischen Positionen und alternativen Ansätze der Linken zum Rüstungsfonds der Bundesregierung in Höhe von 100 Milliarden Euro.

Wichtiger als Rüstung sind Investitionen

Plötner meint dazu: „Durch diese finanzielle Planung werden Großkonzerne und deren Aktionäre unterstützt, welche vom Krieg profitieren und nicht etwa Sicherheit für die Zivilbevölkerung geschaffen oder gar der Krieg in der Ukraine beendet“.

Viel wichtiger als ein wiederauflebendes Wettrüsten seien Investitionen in Energiesicherheit, Bildung, Soziales und Gesundheit. Mit einem Budget von 100 Milliarden Euro ließen sich diese Bereiche stärken. Unter diesen Aspekten lädt die Friedenstour ein, auf dem Altenburger Markt ins Gespräch zu kommen und hofft auf die interessierte Beteiligung der Altenburger.