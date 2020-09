„Ein ganz schöner Kraftakt“ - Drei Fragen an Manuela Barth

Der Umzug der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oberes Sprottental vom Wasserschloss in Nöbdenitz in das Herrenhaus in Posterstein ist seit Anfang Juni abgeschlossen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist die VG längst wieder voll arbeitsfähig. VG-Chefin Manuela Barth gibt Auskunft.