„Ein gesunder Mix ist die beste Vorsorge“

Der Weltwassertag wird seit 1993 jährlich am 22. März gefeiert und soll Aufmerksamkeit auf den elementarsten Rohstoff lenken, der uns zur Verfügung steht. Der nachhaltige und sparsame Umgang mit dieser bedrohten Ressource steht jedes Jahr unter einem anderen Motto. Für Severin Kühnast, Geschäftsführer der Stadtwerke Schmölln (SWS), ist jeder Tag ein Tag des Wassers. Er sprach mit uns über die Herausforderungen des Klimawandels in seiner Arbeit.

Am Sonntag ist der internationale Tag des Wassers, auch Weltwassertag genannt. Wie wird der bei den Stadtwerken gefeiert?

Wir hatten es aufgrund der geringen personellen Kapazitäten nicht geschafft, etwas zu organisieren, das hätten wir jetzt ohnehin absagen müssen. Das Wasser ist für uns bei den SWS aber in drei Bereichen von Bedeutung: einmal das Trinkwasser, das unser aller Leben dominiert. Zweitens das Abwasser, das von uns soweit gereinigt wird, dass man es wieder in den Wasserkreislauf einleiten kann. Und drittens als Mittel, um sich sportlich zu betätigen. Doch leider ist wegen der aktuellen Auflagen unser Aushängeschild Tatami derzeit geschlossen.

Das Motto des Weltwassertages in diesem Jahr lautet „Wasser und Klimawandel“. Inwiefern ist das für die SWS von Bedeutung?

Die Trinkwasserherstellung ist auf zweierlei Wegen möglich, entweder mit Talsperren oder durch Brunnen. In beiden Fällen muss das Wasser noch aufbereitet werden, bevor es eingespeist wird. Das läuft durch verschiedene Kiesfilter, dann wird es auch noch minimal gechlort. Dazu ist noch erwähnenswert, dass bei stillem Mineralwasser, welches in Flaschen abgefüllt verkauft wird, laut Stiftung Warentest häufig sogar kritische Stoffe nachweisbar sind. Durch die Trinkwasserverordnung müssen wir beim Leitungswasser einwandfreies Trinkwasser bis zur Haustür garantieren. Hinzu kommt, dass man für die Kosten von einem Kasten Mineralwasser fünf Jahre lang Leitungswasser trinken kann.

Der Klimawandel ist geprägt durch längere Trockenperioden einerseits und häufigere Starkregen-Ereignisse andererseits. Lange, trockene Sommer sind für die Talsperren eine Herausforderung, die andererseits den Starkregen besser auffangen können. Das Grundwasser hingegen ist hier nicht ganz so empfindlich, das hält auch mal mehrere trockene Jahre hintereinander aus. Ein gesunder Mix aus beiden Quellen ist daher die beste Vorsorge gegen den Klimawandel.

Wie sieht es mit dem Thema Mikroplastik (Plastikpartikel unter 5 Millimeter Durchmesser) aus, das immer stärker ins Bewusstsein gedrungen ist?

Das ist bei den Labortests bislang kein Kriterium. In Schmölln beziehen wir unser Leitungswasser derzeit noch zu rund 90 Prozent aus unseren eigenen Brunnen, die etwa 80 Meter tief sind. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass durch all die Lehm- und Gesteinsschichten dorthin Mikroplastik vordringt. Ab 2021 werden wir umstellen, dass unser Leitungswasser künftig zu 70 Prozent aus der Talsperre Leibis-Lichte kommt, da kann das schon eher der Fall sein. Obwohl auch hier das Einzugsgebiet in einem geschützten Bereich im Thüringer Wald liegt.

Schon seit längerem hat das Klärwerk Schmölln seine Kapazitätsgrenze erreicht. Was erwartet uns da?

Aktuell ist die Lage so, dass wir den Klärschlamm nicht lange genug behandeln können, um ihn entsprechend trocken zu bekommen, weil so viel anfällt. Das ist ein mittelbares Problem. Derzeit untersucht ein zweites Ingenieurbüro noch einmal die Auslastung. Es kann durchaus sein, dass man noch etwas ausbauen muss.

Warum kann man den Klärschlamm nicht mehr so einfach wie in der Vergangenheit entsorgen?

Durch strengere Auflagen in der Klärschlammverordnung sowie in der Düngemittelverordnung wird das seit 2017 erheblich eingeengt. Wir müssen mehr beproben und strengere Grenzwerte einhalten, was wir auch kontinuierlich schaffen. Das ist eigentlich guter Dünger, was bei uns anfällt. Vom Energiegehalt ähnlich wie Braunkohle. Die Landwirte dürfen davon aber immer weniger auf ihre Felder ausbringen, darum muss immer mehr als Sondermüll verbrannt werden. Von diesen Müllverbrennungsanlagen gibt es aber zu wenige, so dass der Preis sich in den letzten Jahren um ein Drittel erhöht hat, was bei unseren Mengen auch schnell mal 100.000 Euro Mehrkosten bedeutet.

