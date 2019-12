Ein Glücksfall für das Unternehmen

Marco Bunn gerät ins Schwärmen, spricht man ihn auf Lukas Bär an. „Präzise Arbeit, kurze Anlernphasen, freundliche Person“, sagt Bunn. Er hat Lukas Bär während dessen Ausbildung bei der WMA Werkzeug- und Maschinenbau GmbH in Altenburg intensiv begleitet. Bunn sagt, dass der 20-Jährige ein Glücksfall für das Unternehmen sei. „Ein guter Fang, da hatten wir wirklich Glück“, so Bunn.

Dies ist auch anderen nicht verborgen geblieben. Lukas Bär ist am Freitag von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Gera als bester Werkzeugmechaniker-Auszubildender in Ostthüringen ausgezeichnet worden. „Ich war gar nicht so aufgeregt, aber meine Eltern freuen sich sehr“, so Bär.

Im September 2016 hatte Bär seine Ausbildung bei dem Automobilindustriezulieferer und dem Aus- und Weiterbildungsverbund Altenburg (AWA) begonnen. Wegen seiner Leistungen wurde die Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzt. Seit knapp drei Monaten arbeitet Bär nun als Facharbeiter bei der WMA.

In der Detailarbeit kann sich Bär noch verbessern

„Für mich war klar, dass ich etwas Handwerkliches machen will. Ich habe schon immer gern gebastelt oder als Jugendlicher an meinem Moped herumgeschraubt“, sagt Bär. Als Werkzeugmechaniker habe er nun den genau richtigen Beruf gefunden. „Meine Arbeit ist sehr vielfältig, nicht monoton. Es gibt verschiedene Aufgaben und man bewegt sich viel“, so Bär. Drehen, Fräsen, Schleifen, dies sind die Tätigkeiten, die er unter anderem ausführe.

Seine Stärken sieht Bär in seiner schnellen Auffassungsgabe und dass er flexibel an den Maschinen einsetzbar sei. Besser werden müsse er hingegen in der Detailarbeit. Das sieht auch sein Ausbilder Marco Bunn so. „Da sind immer mal noch kleine Fehler drin, aber das ist in dem jungen Alter auch normal“, sagt er.

Gleichwohl sei er stolz, dass sein Schützling nun geehrt wurde. „Das hat er verdient. Es ist aber auch die erste Erfahrung für mich, dass einer meiner Auszubildenden ausgezeichnet wird. Das zeugt auch davon, dass wir hier gute Arbeit machen“, sagt Bunn.

Sein Arbeitgeber will ihn nicht abgeben

Nun gehe es darum, Lukas Bär in dem Unternehmen mit 20 Mitarbeitern zu halten. „Das wird nicht einfach. Aber wir brauchen ihn hier in der Produktion, denn auch wir spüren den Fachkräftemangel“, sagt Bunn. Mit einer Bezahlung nach Tarif und einem angenehmen Arbeitsklima versuche man, für sich zu werben. Gleichzeitig habe die IHK ein Stipendium angeboten, damit sich Bär zum Industriemeister Metall weiterbilden könne.

Ein Weg, der für Bär durchaus infrage kommt. „Meister oder Techniker, dass kann ich mir in Zukunft vorstellen“, sagt er. Jedenfalls fühle er sich in seinem Unternehmen wohl, weg wolle er nicht. „Es gibt ein gutes Klima mit den Kollegen, wir kommen zwischenmenschlich gut aus“, sagt er. Und auch für seinen ehemaligen Ausbilder hat er noch ein Lob übrig. „Ich habe mich stets wohl gefühlt und wir verstehen uns gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass er noch relativ jung ist und kein alter Griesgram“, sagt Lukas Bär und lacht.