Ein Museum in Kisten

„Es ist schon mehr gepackt, als es den Anschein macht“, sagt Roland Krischke, „das Erdgeschoss ist schon zur Hälfte leer.“ Für den Chef des Lindenau-Museums und sein Team sind aufregende Zeiten angebrochen. Das komplette Museum wird ausgeräumt und so auf die bevorstehende Sanierung vorbereitet. „Man muss sich klarmachen, dass es der erste Umzug seit 1876 ist“, so Krischke schmunzelnd.

Die Büros sind bereits im Interim in der Kunstgasse 1, dort wird schon gearbeitet. „Bislang waren wir in verschiedenen Räumen verteilt, jetzt sitzen wir alle zusammen“, erzählt Krischke, der am 1. Januar um 15 Uhr zur letzten Führung durch das Museum einlädt. Danach werden alle Kunstwerke verpackt. „Der Umzug ist sehr facettenreich, wir haben dafür verschiedene Lose ausgeschrieben“, so der Direktor. Verschiedene Firmen für Büro, Gemälde und Abgusssammlung wurden engagiert. Eine Herausforderung seien vor allem die Gipse, weil sie groß, schwer und zerbrechlich sind. „Die müssen durchs Fenster gehievt werden“, sagt Roland Krischke. Das übernimmt eine Spezialfirma. Ein großes Stück Arbeit wird auch der Umzug der wissenschaftlichen Bibliothek mit ihren 35.000 Bänden.

Hochsicherheitsdepot in Südthüringen

Das Hauptdepot während der Bauzeit befindet sich in Altenburg. Besonders wertvolle Exponate wie die Gemälde der italienischen Künstler kommen indes in ein Hochsicherheitsdepot in Südthüringen. Schließlich werden mit einigen Werken aus Altenburg während der Schließzeit Ausstellungen in anderen Städten gestaltet. So eröffnet beispielsweise am 1. Februar im Saarlandmuseum in Saarbrücken die Schau „Lorenzetti, Perugino, Botticelli – Italienische Meister aus dem Lindenau-Museum Altenburg“. Den Ort für die Ausstellung habe Roland Krischke mit Bedacht gewählt. Denn im Mai findet in Saarbrücken eine Tagung des Deutschen Museumsbundes statt. Museumsvertreter aus dem gesamten Land treffen sich dort und können so auch die Kunstwerke aus Altenburg bewundern.

Auch im Studio Bildende Kunst heißt es Koffer packen. Die Rede ist dabei nicht „von ein paar Räumen, in denen Pinsel und Wassergläser“ stehen, betont der Museumschef. Dort lagern Arbeiten von Schülern, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind. Während das Museum am 2. Januar schließt, bleibt das Studio übrigens noch bis Ende Januar geöffnet. Im Februar ist es dann geschlossen, ab März dann aber wieder aktiv im Interimsquartier.

Bis März soll das Haus komplett geräumt werden, am 4. April wird es im leeren Museum eine Abschiedsparty geben. Bis 13. Juni gibt sich das Museumsteam Zeit, um sich im neuen Quartier einzugewöhnen. Zur Museumsnacht meldet sich das Lindenau-Museum dann wieder zurück. „Ab dem 13. Juni finden dann wieder Veranstaltungen statt, wenn auch in reduziertem Maße“, sagt Roland Krischke, der überrascht, aber auch froh ist, weil sein 15-köpfiges Team so gut mitzieht. „Die Stimmung ist erstaunlich gut.“ Ein Haus mit dieser Geschichte neu zu erfinden, sei schließlich „die großartigste Aufgabe, die man haben kann“, findet der Direktor.

Ein bisschen Wehmut ist zur letzten Führung natürlich auch dabei. Schließlich werden die Mitarbeiter für eine lange Zeit etwa den wunderschönen Raum, in dem die Abgusssammlung untergebracht ist, nicht mehr sehen. Spannend wird dafür gewiss die Schließzeit und die Arbeit im Interimsquartier. Nicht minder aufregend wird der Neustart sein in dem Haus, das dann mehr als nur sein Gesicht verändert haben wird. Künftig will man sich beispielsweise wieder stärker auf die Ursprünge, also die Vermittlung von Kunstwissen, konzentrieren.

Bis zur Wiedereröffnung werden Exponate aus Altenburg in anderen Museum zu sehen sein. „Wir haben gerade viele internationale Leihanfragen, zum ersten Mal aus dem Metropolitan Museum in New York“, freut sich Roland Krischke. Auch Ausstellungsmacher aus Dänemark und Ungarn seien etwa an Gemälden interessiert. Und die Korkmodelle, die das Lindenau-Museum aufbewahrt, sollen während der Schließung in Jena gezeigt werden.

Im Jahr 2023 soll das Lindenau-Museum wieder eröffnen.