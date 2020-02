Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Rekordjahr für die Schmöllner Feuerwehr

Insgesamt 267 Mal musste die Freiwillige Feuerwehr (FF) Schmölln im vergangenen Jahr ausrücken. „Ein Rekordjahr“, wie Wehrleiter Jens Porzig auf der jüngsten Mitgliederversammlung der Knopfstadtretter bilanzierte. 58 Kameradinnen und Kameraden der Wehr waren der Einladung zu dieser traditionellen Jahreshauptversammlung in Schmölln gefolgt.

Brandstiftung in Trebula als besondere Herausforderung

Geholt wurden sie 2019 zu insgesamt 162 technischen Hilfeleistungen sowie 105 Brandeinsätzen. „Die 162 Hilfeleistungen“, so Porzig weiter, „bedeuten im Detail elf Unterstützungen des Rettungsdienstes, zwanzig Türöffnungen, 58 Einsätze nach Sturm, Starkregen und Schnee, 29 Verkehrsunfälle, 14 Ölspuren und 30 sonstige Einsätze wie Amtshilfe, Tierrettung, Gefahrgut, Wasserrohrbrüche und ähnliches.“

Auch eine Serie von Brandstiftungen in den Monaten Juni und Juli des vergangenen Jahres habe die Ehrenamtlichen gefordert. Dabei waren sie nicht nur in der Sprottestadt unterwegs, um zu löschen. Sondern sie mussten insbesondere auch in den Ortsteilen der Stadt Brände bannen. Als besonders anstrengend habe sich dabei der Brand in der Milchviehanlage Trebula erwiesen: „Mehr als 40 Einsatzstunden schlugen hier zu Buche, jede der Ortsteilfeuerwehr wurde zu diesem Einsatz gerufen“, sagte Porzig.

Wehrführer Porzig lobt hochmotivierte Mannschaft

Jens Porzig gratuliert den neu aufgenommenen Mitgliedern der FF Schmölln. Foto: Freiwillige Feuerwehr Schmölln

Er betonte auf der Mitgliederversammlung, dass diese Vielfalt an Aufgaben nur mit einer hochmotivierten Mannschaft möglich ist. Auch die Nachwuchsarbeit könne sich sehen lassen, fügte er hinzu. Besonders erfreulich sei, dass zunehmend auch Quereinsteiger den Weg in die FF Schmölln fänden.

Jugendarbeit kann sich sehen lassen

Jugendwart Jonas Ehrentraut berichtete über ein spannendes und zugleich sehr aktives Jahr in der Jugendfeuerwehr und erwähnte in seiner Rede Höhepunkte wie das Kreisjugendzeltlager in Pahna, den Berufsfeuerwehrtag oder auch das internationale Wochenende mit der Jugendfeuerwehr aus dem tschechischen Dolní Loučky.

Die FF Schmölln wählten auf ihrer Mitgliederversammlung zudem Wehrführung sowie die Position des Jugendwartes neu. Auch der Ausschuss wurde neu besetzt. Wehrführer Jens Porzig wurde dabei im Amt bestätigt, sein Stellvertreter ist Sebastian Ahner. Jugendfeuerwehrwart bleibt Jonas Ehrentraut. Im Feuerwehrausschuss arbeiten nun Frank Neumann, Ralf Rölicke, Matthias Heinig, Jens Wunderlich und Marcel Hofmann.

Bürgermeister Sven Schrade überreicht Frank Nöske das goldene Brandschutzehrenzeichen am Bande für 40 Jahre treue Dienste in der Feuerwehr. Foto: Freiwillige Feuerwehr Schmölln

Auf der Jahreshauptversammlung wurden Mitglieder zudem ausgezeichnet und befördert. Beispielsweise erhielt Frank Nöske das goldene Brandschutzehrenzeichen am Bande für 40 Jahre treue Dienste in der Feuerwehr.