Ein Weihnachtsgeschenk für die Kirchgemeinde

Am vierten Advent hatte die Kirchgemeinde zum traditionellen Adventsliedersingen in die Stadtkirche eingeladen. Die Vorstandsmitglieder des Kirchbauvereins, die seit drei Jahren kontinuierlich Spenden für die umfangreiche Sanierung der Außenfassade sammeln, verköstigten vor dem gemeinsamen Singen die zahlreichen Besucher mit Glühwein, Kaffee und Plätzchen.

Pfarrer Thomas Eisner hieß die Gäste willkommen. In dem über einstündigen Programm musizierte die gesamte Kantorei mit allen Chören und Gruppen. Es war eine gelungene Einstimmung auf das Weihnachtsfest mit Liedern wie „Es kommt ein Schiff geladen“ oder „Das Volk, das noch im Finstern wandelt“. Der Kinderchor wartet mit „Zu Bethlehem geboren“ auf. Fehlen durfte auch das „Quem pastores laudavere“ (Quempas) nicht.

Der Vorsitzende des Kirchbauvereins Sankt Nicolai, Jörg Milde, nutzte die Gelegenheit, Pfarrer Thomas Eisner und der neuen Vorsitzenden des Gemeindekirchenrates, Carola Milde, einen Scheck über 35.000 Euro für die weitere Sanierung der Außenfassade der Kirche zu übergeben. Zugleich dankte er dem Vorstand des Vereins und allen Spendern und Sponsoren, die in diesem Jahr den Verein so tatkräftig unterstützten.

Insgesamt 85.000 Euro gesammelt

111 Spender haben dem Verein in diesem Jahr zur Seite gestanden. Damit hat der Verein in den drei Jahren seines Bestehens 85.000 Euro generieren können, die traditionsgemäß zum Adventsliedersingen übergeben wurden. Die 35.000 Euro in diesem Jahr ist die bisher höchste eingesammelte Spende des Schmöllner Kirchbauvereins.

Eisner dankte und sagte, dass man mit Zuversicht nun in die dritte der insgesamt fünf Bauphasen gehen könne. Nachdem Kantor César Gustavo La Cruz dem Bläserchor unter Leitung von Kantor Thomas Leich für die musikalische Mitwirkung und allen, die zum Mitsingen gekommen waren, dankte, gab er seiner Freude Ausdruck das der nun in den Ruhestand gehende Ronneburger Kantor dem hiesigen Posaunenchor als Leiter erhalten bleiben wird.

Über 30 Besucher nutzten die Gelegenheit, die die Mitglieder des Kirchbauvereins boten, den Kirchturm zu ersteigen, um einen Blick über den Markt zu werfen.