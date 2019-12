Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Weihnachtsgeschenk für die Malteser in Altenburg

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk erreichte die Malteser am Freitag in Altenburg. Für den Aufbau eines Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes sammeln die Malteser seit Monaten Spenden. Nadine Körner, Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes in Altenburg, sagt: „Wir sind sehr gerührt, dass unserem Spendenaufruf schon viele gefolgt sind und sich so für Familien einsetzen, in denen ein Kind lebensverkürzend erkrankt ist.“

Nun hat Thomas Sperr sich dafür entschieden, diese Gelegenheit zu nutzen, um den Maltesern ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Im August gewann er den mit 2000 Euro dotierten Denkmalschutzpreis der Stadt für die Sanierung einer Gründerzeitvilla durch seine Firma Altenburg Immobilien GbR Lucas und Thomas Sperr. Das Preisgeld spendete er an die Malteser und übergab gemeinsam mit seiner Ehefrau einen symbolischen Scheck an Nadine Körner und einige Ehrenamtliche in der Malteser-Dienststelle in Altenburg.

Ehrenamtliche in Altenburg können ausgebildet werden

In den drei Monaten vor Weihnachten wurden alle eingehenden Spenden von der Bethe-Stiftung verdoppelt. 6000 Euro sollten gesammelt werden. „Dieses Spendenziel haben wir nun erreicht und bedanken uns dafür bei allen Spendern ganz herzlich. Wir können dafür schon viel umsetzen, zum Beispiel die Ausbildung von neuen Ehrenamtlichen in der Sterbebegleitung“, sagt Nadine Körner dankbar.

Im November organisierten die Malteser ein Benefizkonzert und eine Lesung, bei denen ebenfalls Spenden gesammelt wurden. „Doch es wird noch mehr Geld gebraucht und wir bitten auch weiterhin, den Aufbau des Dienstes zu unterstützen“, betont sie. Am 24. November freuten sich die Malteser zudem über eine große Geldspende von der LVM-Versicherung.

Qualifizierung ist nebenberuflich möglich

Die Begleitungen der Familien übernehmen künftig Ehrenamtliche, deren Qualifizierungskurs im neuen Jahr beginnt. Die mehrmonatige Qualifizierung ist nebenberuflich möglich und dank des Spendenaufkommens für die Teilnehmer nahezu kostenfrei. Für mehr Informationen zum Ambulanten Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst sowie bei Interesse für ein Ehrenamt bitte bei Nadine Körner melden: Nadine.Koerner@malteser.org, Telefon 03447/89 11 06.