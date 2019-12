Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein weiteres Stück von Zschernitzsch erneuert

„Es lief ganz gut. Als bei uns gebaut wurde, haben wir unser Auto woanders abgestellt. Das war vertretbar“, sagt Ute Lorenz. Dennoch freut sich die Zschernitzscherin, dass die Bauarbeiten nun erst einmal vorbei sind. Denn Geduld mussten die Anwohner schon reichlich mitbringen. Über einen Zeitraum von immerhin zwei Jahren waren die Bauarbeiter im Ort aktiv, haben den dritten Bauabschnitt im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms realisiert.

„Wir sind froh, dass wir in den nächsten Jahren in Zschernitzsch weiter machen können“, sagt Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Die Planungen für den vierten und fünften Bauabschnitt laufen. Im kommenden Jahr soll es weiter gehen, wobei der Rathauschef noch nicht genau sagen kann, wann es so weit sein wird. Fördermittel müssen noch beantragt werden.

35 Häuser von Zschernitzsch an Kläranlage angeschlossen

Von denen gab es für den dritten Bauabschnitt eine ganze Menge. Für Straßen- und Brückenbau erhielt die Stadt gut 972.000 Euro Zuschuss, für die Erneuerung der Schmutzwasserleitung über 308.000 Euro. Insgesamt wurden über zwei Millionen Euro in den Schmöllner Ortsteil investiert: gut 1,25 Millionen Euro in Straßen, über 670.000 Euro in die Schmutzwasserleitung und 245.000 Euro in den Brückenbau.

Wolfram Bachmann vom gleichnamigen Ingenieurbüro erzählte den Gästen am Freitag zur feierlichen Einweihung, was in den letzten Monaten gemacht wurde. „Der Unterbau der Straße wurde saniert, da hatte es Probleme mit der Tragfähigkeit gegeben“, so Bachmann. Zum Glück sei das alte Material nicht verunreinigt gewesen, denn das hätte die Kosten nach oben getrieben. Ziel war, einen 5,50 Meter breiten Fahrweg zu schaffen, „was durch die Enge der Straßen nicht überall gelungen ist“, erklärt der Fachmann. Deshalb gibt es mehrere Einbahnstraßen im Ort.

Einbau von Glasfaserkabeln vorbereitet

Der Gehweg ist auf Ebene der Straße, so dass Autofahrer bei Bedarf drüber fahren können. Nachhaltig habe man gebaut, weil Altpflaster wieder verwendet wurde. Außerdem gibt Borde aus Naturstein, weil die widerstandsfähiger seien. „Betonborde haben spätestens nach sieben Jahren Schäden“, weiß Wolfram Bachmann.

Während das Schmöllner Ingenieubüro Bachmann für den Straßenbau zuständig war, hat das Ingenieurbüro IBW GmbH den Kanalbau geplant. Als Bauunternehmen war die Heli Transport und Service GmbH aus Schmölln in Zschernitzsch tätig.

Gebaut hat nicht nur die Stadt. Die Thüringer Energienetze GmbH hat Kabel verlegt und 90.000 Euro investiert. Auch die Stadtwerke Schmölln GmbH verlegte Rohre, 114.000 Euro nahm das Unternehmen in die Hand. „Wichtig war uns der Anschluss der Grundstücke an die Kläranlage, 35 Häuser sind jetzt ans öffentliche System gekommen“, sagt Sven Schrade. Auch Leerrohre wurden verlegt, in die später einmal Glasfaserkabel kommen sollen. Schließlich hat die Gemeinschaftsantennenanlage die Grundstücke verkabelt.