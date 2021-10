Einbruch in Lackiererei - Holzbank schwelt

Altenburg/ Rositz/ Ehrenberg. Das sind die Polizeimeldungen aus Altenburg und Umgebung.

Unbekannte Täter trieben ihr Unwesen im Bereich einer Firma in Rositz, Am Wasserturm, heißt es in einer Polizeimeldung. Freitag haben sie sich unberechtigt Zugang zum Firmengelände einer Lackiererei verschafft. Dort demontierten sie von mehreren abgestellten Fahrzeugen die Katalysatoren und stahlen diese. Zudem entwendeten sie mehrere Kfz-Altbatterien. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 melden.

Schwelbrand an Holzbank in Altenburg

Spaziergänger riefen Sonntagfrüh die Feuerwehr, weil sie bemerkten, wie eine hölzerne Sitzbank im Bereich der Paditzer Straße in Altenburg brannte. Glücklicherweise habe der Schwelbrand an der aus einem Baumstamm bestehenden Sitzgelegenheit schnell gelöscht werden können, heißt es in der Polizeimeldung. Warum der Schwelbrand entstand, ist bislang unbekannt. Verletzte gab es nicht. Die Altenburger Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können.

Einfamilienhaus in Ehrenberg im Visier

Ein im Um- und Ausbau befindliches Einfamilienhaus in Ehrenberg geriet ins Visier unbekannter Täter. Diese verschafften sich zwischen Donnerstag und Samstag Zutritt zu dem Haus. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei nahmen die Diebe bei ihrem Einbruch ein 20 Meter langes Verlängerungskabel mit. Anschließend gelang ihnen die Flucht. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Telefonnummer 03447/4710 entgegen.

