In eine Schule in Waldenburg und das Lutherhaus in Lichtenstein wurde eingebrochen.

Einbruch in Waldenburger Schule und Lutherhaus in Lichtenstein

Über das Pfingstwochenende drangen Unbekannte sowohl in das Lutherhaus in Lichtenstein als auch in ein Schulgebäude an der Jahnstraße in Waldenburg ein.

Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, hätten die Täter im Inneren der Gebäude gewaltsam mehrere Räume geöffnet und Schränke durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, sei in beiden Fällen noch nicht bekannt.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Glauchau unter der Telefonnummer 03763/640 zu melden.