Eine Dix im Geraer Dix-Haus

Anfang des Jahres erhielt das Dix-Haus die Initiativbewerbung einer Studentin für ein Praktikum. Beim Namen Jana Dix wurde Astrid Lindinger, die Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Einrichtung, hellhörig. Als sie dann aus der Biografie erfuhr, dass die Bewerberin im süddeutschen Raum beheimatet ist, lag die Verwandtschaft zu Geras Ehrenbürger Otto Dix durchaus im Bereich des Möglichen. Tatsächlich: Jana Dix ist die Ur-Ur-Enkelin des berühmten Malers. Dessen jüngster Sohn Jan ist ihr Ur-Großvater, dessen Sohn John ihr Opa.

Jana Dix studiert in Jena das dritte Master-Fachsemester Auslandsgermanistik. „Dieses beinhaltet auch das Thema Kultur- und Kunstvermittlung, denn die deutsche Sprache kann man schließlich nicht nur in der Schule, sondern auch in öffentlichen Einrichtungen wie einem Museum lernen“, erzählt die 24-Jährige. Deshalb entschied sie sich für ein solches Haus als Praktikumsstätte. „Mit dem Geraer Dix-Haus habe ich noch zusätzlich einen persönlichen Bezug“, so die Ur-Ur-Enkelin, die in Randegg beheimatet ist, dort, wohin es auch Otto Dix zog. Als er von Dresden nach Süddeutschland emigrieren musste, wohnte er von 1933 bis ‘36 im Schloss Randegg.

Oft bekomme sie die Frage gestellt: Sie sind aber nicht mit Dix verwandt, oder?, erzählt schmunzelnd Jana Dix. Natürlich habe seit ihrer Kindheit das Verwandtschaftsverhältnis eine Rolle gespielt. „Mein Opa John hat Otto Dix noch kennengelernt. Als Kind war er oft mit ihm im Atelier in Hemmenhofen und noch heute erzählt er Geschichten aus dieser Zeit. Zum Beispiel mochte Otto Hunde, hatte selbst einen Dackel. Dem warf er während des Essens am Tisch auch mal einen Knochen zu, was seiner Frau überhaupt nicht gefiel“, erinnert sie sich an eine Anekdote. „Auf einem Gemälde hat Otto meinen Großvater mit einem hölzernen Schaukelpferd gemalt. Dieses gehörte später meiner Mama und dann mir. Jetzt steht es in unserem Keller“, berichtet die Studentin.

Wie bekannt ihr Ur-Ur-Großvater in Deutschland und in der Welt sei, dafür habe sie mitunter gar kein rechtes Gespür entwickelt. „Weil ich mit dieser Familiengeschichte aufgewachsen bin und all das für mich selbstverständlich ist“, begründet Jana Dix. Vielleicht, meint sie, habe das jedoch den Ausschlag gegeben, eben nicht Kunstgeschichte zu studieren. „Denn da hätte man mich wohl stets mit Otto Dix assoziiert und nicht als eigene Persönlichkeit gesehen.“ Das Kreative wird indes in der Familie fortgeführt. Jana Dix hat das Bildersticken für sich entdeckt, ihre Mutter ist mit Filzfiguren auf Kunsthandwerkermärkten anzutreffen, ihr Vater spielt Kontrabass und leitet eine Musikschule in der Schweiz.

Das Museum und Dix-Wohnhaus in Gera besuchte die 24-Jährige zusammen mit ihren Großeltern im vorigen Jahr. Nun ist sie sehr glücklich, hier ein Praktikum absolvieren zu dürfen. Neben vielen kleinen Aufgaben darf sie ein museumspädagogisches Angebot entwickeln. Am Mittwoch gibt es für Jana Dix eine erste öffentliche Bewährungsprobe: Im Rahmen des Ferienprogramms führt sie junge Leute durch die Dix-Landschaftsbilder und erzählt von ihrem Ur-Ur-Großvater. „Ein wenig nervös bin ich schon“, gesteht sie.

Die Mannschaft des Hauses drückt schon jetzt ihrer Praktikantin die Daumen. „Ausschlaggebend für uns ist nicht der Name, sondern dass wir junge engagierte Menschen haben, die selbstständig eine Aufgabe übernehmen und an die wir ein wenig Verantwortung abgeben können. Wir als Haus profitieren von Praktikanten im Team und die Studenten von den Praxiserfahrungen. Insofern ist es eine Win-Win-Situation“, erklärt Astrid Lindinger.

Kinderführungen, gedacht für Sechs- bis 12-Jährige (ca. eine Stunde) mit Jana Dix im Otto-Dix-Haus: Mittwoch, 21. Oktober, 14 Uhr; Dienstag, 27. Oktober, 14 Uhr: „Bunt sind schon die Wälder…“ Vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich! Anmeldung unter: Telefon: 0365/8384250 oder Email: kunstsammlung@gera.de