Eine Ponitzerin ist Unternehmerin des Jahres

Die Freude war riesig bei Ursula Neumann, Inhaberin des gleichnamigen Fuhrunternehmens in Ponitz. „Eigentlich werden unsere Fahrzeuge meist nur als störend wahrgenommen“, sagte sie, sichtlich bewegt, in ihrer Dankesrede für die Auszeichnung „Unternehmerin des Jahres 2019“. Nur alle zwei Jahre wird der Preis für geschäftlichen Erfolg und herausragendes gesellschaftliches Engagement verliehen.

Schirmherr und Landrat Uwe Melzer (CDU) würdigte Neumann in seiner Laudatio als „fachlich hoch kompetent, fleißig, ruhe- und rastlos, für ihre Mitarbeiter und Kunden rund um die Uhr ansprechbar und der Heimat sehr verbunden.“ Seit 2014 ist sie darüber hinaus Erste Beigeordnete des Ponitzer Bürgermeisters, seit 2005 Mitglied des Fördervereins Renaissanceschloss und seit 15 Jahren im Vorstand des Landesverbands Thüringer Verkehrsgewerbe. Sie unterstütze regelmäßig ortsansässige Vereine sowie die Gemeinde selbst finanziell oder mit kostenlosen Transporten.

Seit über 19 Jahren Inhaberin des Familienbetriebs

„Es ist bewundernswert, mit welchem Elan sie die Dinge anpackt und zum Erfolg führt“, so der Landrat. Ausgewählt wurde die gelernte Wirtschaftskauffrau von einer Jury aus Vertreterinnen der Wirtschaft und der Kommunalpolitik, Sponsoren und des Unternehmerinnen-Stammtisches im Altenburger Land.

Neumann begann ihre berufliche Karriere Anfang der achtziger Jahre in der Hauptbuchhaltung des Gößnitzer Apollo-Werkes. Durch wirtschaftliche Schwierigkeiten infolge der Wende musste sie sich nach zehn Berufsjahren 1990 umorientieren. Sie übernahm des Zepter im Büro des väterlichen Fuhrunternehmens, wo sie zuvor schon beinahe jede freie Minute verbracht habe. „Ich bin sozusagen auf dem Bock groß geworden“, erinnert sie sich heute. Mit 18 Jahren hatte sie bereits den Lkw-Führerschein. Ursula Neumann absolvierte eine Weiterbildung in Sach- und Fachkunde Güterverkehr, war für Disponierung und Rechnungswesen zuständig. Dank guter Auftragslage wuchs das Unternehmen um Fahrzeuge und Mitarbeiter, der Vater zog sich Stück für Stück aus dem Betrieb zurück. Zum 1. Juli 2000 übernahm Ursula Neumann die Verantwortung für das Fuhrunternehmen, das ihr Großvater 1962 gegründet hatte.

Gutes Betriebsklima liegt ihr am Herzen

Heute beschäftigt der Betrieb 13 Berufskraftfahrer und verfügt über eine Flotte von zwölf Lkw. Transportiert werden Stahlrohrmöbel, Betonteile und Waren für die Automobilzulieferindustrie. „Zufriedene Mitarbeiter und ein gutes Betriebsklima sind Ursula Neumann sehr wichtig, sie selbst betrachtet sich als Teil einer großen Familie“, so Uwe Melzer. Die Ponitzerin sei ein Vorbild für viele Andere und eine würdige Unternehmerin des Jahres 2019 im Altenburger Land. Die Idee für die Auszeichnung, die am Freitagabend zum zehnten Mal verliehen wurde, stammt von den Frauen des Unternehmerinnenstammtisches. Er gründete sich am 19. November 1999 in Altenburg, heute gehören ihm etwa 45 Frauen an.

Man sei kein eingetragener Verein, doch die Frauen nutzen ihre Netzwerke und bilden Freundschaften, so Stammtisch-Vorstand Andrea Wagner in ihrer Ansprache. Sie skizzierte die Entwicklung der gesellschaftlichen Teilhabe von Frauen von den Pharaonen bis in die Gegenwart. „Wir leben in einer der besten Welten. Wir hatten seit Ewigkeiten keinen Krieg, heute können wir alles sein“, sagte Wagner.