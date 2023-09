Eine Reise, Liebeswirren und Schürzenjäger - die Theatertipps für Gera und Altenburg

In einem verlassenen Hinterhof stolpert ein blindes Huhn über eine lahme Ente. Die beiden begeben sich am Samstag und Sonntag auf eine unterhaltsame Reise voller Herausforderungen.

Ein Ausblick auf das Wochenende vom 8. bis 10. September 2023 in den beiden Ostthüringer Städten.

Gera

William Shakespeares Komödie „Viel Lärm um nichts“ schildert mit viel Sprachwitz die Liebeswirren zweier Paare – erstmals am Freitag, 8. September, um 19.30 Uhr im Theater Gera.

Das blinde Huhn ist auf dem Weg zu dem Ort, an dem der geheimste Wunsch in Erfüllung gehen soll. Da das Huhn keinen Blindenhund hat, fordert es die Ente auf, sie zu begleiten. Auf der Reise warten einige Herausforderungen auf die beiden. Zu sehen ist das Puppentheater „Lahme Ente, blindes Huhn“ ab sechs Jahren am Samstag, 9. September, um 15 Uhr und am Sonntag, 10. September, um 10 Uhr im Szenario Gera (Eingang rechts vom Haupteingang des Theaters Gera).

Der nicht mehr taufrische Akademiker Lothar und die nicht weniger schrullige Sonja nehmen das Publikum am Samstag, 9. September, um 19.30 Uhr in der Bühne am Park Gera mit auf einen klassischen Parcours des Partnerlebens in der musikalischen und bitter-süßen Antiromanze „Du sollst nicht lieben“.

Sommerlich leichte Klänge können im 308. Foyerkonzert mit dem Titel „In einem Bächlein helle…“ am Sonntag, 10. September, um 11 Uhr im Foyer des Konzertsaals im Geraer Theater erlebt werden. Es werden das Forellenquintett von Franz Schubert sowie Variationen aus den Goldbergvariationen von Johann Sebastian Bach erklingen.

Zum „Tag des offenen Denkmals“ lädt das Theater Gera am Sonntag, 10. September, von 13 bis 17 Uhr ein. An diesem Tag können Gäste im Rahmen von Führungen mit Barbara Altenkirch und Sebastian Seidenglanz einen Blick in die Säle und hinter die Kulissen des Theaters werfen. Treffpunkt ist zu jeder vollen Stunde am Haupteingang des Theatergebäudes. Die letzte Führung beginnt 16 Uhr.

Das Metropolitan Jazz Orchestra spannt am Sonntag, 10. September, um 18 Uhr auf der Bühne des Theaters Gera einen musikalische Bogen von Count Basie über Gordon Goodwin bis zu Lady Gaga.



Altenburg

Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera sowie Julia Gromball und Johannes Pietzonka vom Musiktheater-Ensemble präsentieren am Freitag, 8. September, um 19.30 Uhr in der Brüderkirche in Altenburg Höhepunkte der kommenden Spielzeit des Theaters Altenburg Gera. Kapellmeister Thomas Wicklein führt durch das Programm. Eingebunden in das musikalische Programm ist die Vergabe des Denkmalschutzpreises der Stadt Altenburg und die Ehrung besonderer denkmalpflegerischer Leistungen. Der Eintritt ist frei.

Schauspieldramaturg André Hinderlich vom Theater Altenburg Gera will mit Theaterinteressierten die Performance „4 Jahreszeiten im Provinzglück“ aufführen. Interessierte können sich dazu an einem Workshoptag mit dem Tanz „Season’s March“ von der international bekannten Tänzerin Pina Bausch auseinanderzusetzen. Der Workshop findet am Samstag, 9. September, von 10 Uhr bis 15 Uhr im Ballettsaal des Theaters Altenburg statt. Anmeldung per E-Mail (andre.hinderlich@theater-altenburg-gera.de) oder telefonisch unter: 0 34 47 / 58 5-3 88. Die Performance wird am 15. September auf dem Roßplan in Altenburg präsentiert.

Zu einem „Tag der offenen Baustelle“ im Rahmen des Tags des offenen Denkmals lädt das Theater Altenburg Gera am Sonntag, 10. September, von 10 bis 15 Uhr in das Theater Altenburg ein. Der Eintritt ist kostenfrei, aufgrund der geringen Platzkapazität muss jedoch ein Zeitticket erworben werden. Die letzte Führung beginnt um 15 Uhr.

Regisseur Bernd Mottl präsentiert „Don Giovanni“ in einer rasanten und farbenreichen Operninszenierung voller Komik und Brisanz am Sonntag, 10. September, um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg.

Infos und Karten gibt es an den Theaterkassen, telefonisch unter: 0365 / 8 27 91 05 sowie online unter: www.theater-altenburg-gera.de