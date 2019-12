Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Seelsorgerin mit Leib und Seele

„Ich mag Abschiede überhaupt nicht. Auch diesen hier irgendwie nicht“, sagt Christine Hauskeller, die am Freitag ihren letzten Gottesdienst in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Altenburg abgehalten hat.

Normalerweise „entziehe oder entwinde“ sie sich, wenn ein Abschied ansteht. Doch diesmal nicht. Die Pastorin und Krankenhausseelsorgerin ließ in emotionalen Worten, teils von Tränen begleitet, ihre 13-jährige Tätigkeit in der Klinik Revue passieren. Sie erinnerte an die unzähligen Gespräche mit Patienten, von Not und Tränen, aber auch von Freude, die sie erlebt hat. Mitgebracht hatte sie zum Gottesdienst die beiden Begleiter bei allen Seelsorgegesprächen in der Klinik. Den Engel hatte sie immer so platziert, dass ihre Gesprächspartner ihn sehen konnten. Und dass die Unterhaltungen unter einem guten Stern gestanden haben, dafür habe ihr zweiter Talisman gesorgt.

Für Dienst an den Menschen gedankt

Es war Christine Hauskellers 600. Gottesdienst in der Klinik, den zahlreiche Wegbegleiter verfolgten. „Ich habe mich 600 Mal um Kopf und Kragen gepredigt“, sagt sie. In ihrer Arbeit habe sie stets versucht, Raum zu lassen für jeden. Nicht immer sei ihr alles gelungen. Dazu gehört, jedes Mal genug Zeit zu haben. Eines sei sie aber jederzeit gewesen: zu 100 Prozent verschwiegen. Wunderbar fände sie, wenn ihre Arbeit auch in Zukunft Früchte tragen würde.

Ab 1. Januar warten neue Aufgaben

„Es geht uns allen nahe“, sagt Superintendentin Kristin Jahn, die Christine Hauskeller als Seelsorgerin mit Leib und Seele bezeichnet. Überzeugt ist Jahn, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht allen in der Klinik bewusst sei, was ihnen durch Hauskellers Abschied künftig entgehen wird. Froh ist die Superintendentin, dass Christine Hauskeller den Patienten im Altenburger Land dennoch erhalten bleibt. „Ich danken Ihnen für Ihren Dienst an den Menschen“, so Kristin Jahn.

Ab 1. Januar wird Christine Hauskeller eine Dreiviertelstelle im Klinikum Altenburger Land und eine Viertelstelle bei den Einrichtungen der Horizonte gGmbH annehmen. Dann ist die Pastorin auch für den Standort Schmölln mit der Palliativstation zuständig.