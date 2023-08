Einen Nachmittag auf den Spuren von Hans Fallada

Die Museumsmitarbeiterinnen Marlene Hofmann (links) und Franziska Huberty in der Ausstellung "Hans Fallada – Familienbilder. Wie aber bestehe ich vor Dir, sehr liebe Verwandtschaft –?!“ im Museum Schloss Posterstein.

Posterstein. Musikalisch-literarischer Spurensuche am Sonntag

Hans Fallada scheint die Menschen in der Region sehr zu interessieren und zu bewegen. Anders sind die über 120 Gäste zum Filmabend, der kürzlich anlässlich Hans Falladas Geburtstag stattfand und die über 9000 Besucher, die bisher die Ausstellung im Museum Burg Posterstein besuchten, nicht zu erklären.

Die nächste Veranstaltung des Museums Burg Posterstein findet an diesem Sonntag, 6. August, um 15 Uhr, in der Neuen Scheue Posterstein statt.

„Auf Falladas Spuren – ein literarisch-musikalischer Nachmittag“ heißt es dann, wenn der Schauspieler Robert Gregor Kühn und der Musiker Matthias von Hintzenstern die Gäste in die Zeit Hans Falladas entführen. Robert Gregor Kühn liest aus Hans Falladas Erinnerungen „Wie ich Schriftsteller wurde“, und Matthias von Hintzen­stern spielt Musik aus den 1920er-Jahren.

Ein zweiter literarisch-musikalischer Nachmittag ist für den 3. September, um 15 Uhr geplant.

Die Kabinett-Ausstellung im Museum hebt besonders Rudolf Ditzens Zeit in Tannenfeld und Posterstein hervor, denn Rudolf Ditzen, wie Hans Fallada eigentlich hieß, begab sich als junger Mann zunächst als Patient in die moderne Nervenheilanstalt in Tannenfeld, bevor er sich auf dem Rittergut Posterstein zum Landwirt ausbilden ließ.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 12. November

Die Ausstellung ist noch bis zum 12. November zu sehen. Der literarisch-musikalische Nachmittag gehört zum Begleitprogramm zur Ausstellung.

Um eine Reservierung im Museum Burg Posterstein wird gebeten unter Telefon: 034496 / 2 25 95 oder per ­E-Mail: museum@burg-posterstein.de. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Neue Scheune befindet sich An den Streuobstwiesen 20, in unmittelbarer Nähe der Burg, gegenüber dem Feuerwehrhaus. Parkmöglichkeiten gibt es direkt vor der Burg.