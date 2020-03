Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einen toten Hermelin wieder auf die Beine gestellt

Die Diplom-Biologin Kathrin Worschech begrüßte im Altenburger Naturkundemuseum Mauritianum 50 Gäste, die der Tierpräparatorin Lydia Mäder aus Frohburg mit Spannung beim Präparieren eines Hermelin zuschauten.

„Wir hatten ihr schon mal beim Präparieren eines Papagei zugeschaut und wollen heute nun das Ausstopfen eines Felltieres kennenlernen“, sagte der Altenburger Markus Otto, der mit Ehefrau Corinna und den Kindern Amely und Konrad an dieser Veranstaltung teilnahm.

Im Zoo das Handwerk erlernt

„Vom Tier selbst wird nur die Haut mit Fell verwendet“, so Präparatorin Mäder. Kopf und Gliedmaßen müssen ersetzt werden. Den Hermelinkopf goss die Vorführende aus Gips in einer Form. Von Gast zu Gast wanderte auch ein Katalog, der der Präparatorin die Auswahl passender Augen ermöglicht. Die Innereien bis hin zum Hals fertigte Lydia Mäder aus mit Draht eng umwickelter Holzwolle. Genauso die Gliedmaßen, die sie in den Kunstkörper steckte und die mittels Drahtverbund einen festen Halt finden. Über Körper und Gliedmaßen die Haut mit Fell gezogen, vernäht und fertig war dann der so fast lebendig wirkende Hermelin. Dieses possierliche Felltier positionierte Präparatorin Mäder dann auf einem Stück Baumstamm.

Sogar schon ein Pony präpariert

„Nach einer Ausbildung im Dresdener Naturkundemuseum arbeitete ich zweieinhalb Jahre in einem Zoo in Österreich. Dort erlernte ich mein Handwerk und bestand im Oktober 2013 in Wien die Prüfung zur Tierpräparatorin mit Auszeichnung“, erzählt Lydia Mäder. Kurz danach meldete die Frohburgerin ihr Gewerbe an und bereitete sich auf die Europameisterschaft der Präparatoren 2014 in Italien vor. Ein Jahr später schnitt sie auch bei der Europameisterschaft in Finnland mit einem hervorragenden Ergebnis ab.

Biologin Sandy von Salisch aus Saara war mit ihrem sechsjährigen Sohn Moritz unter den Besuchern und meinte: „Vom Präparieren hatte ich eine andere Vorstellung. Frau Mäder hat bestens vorgeführt, wie es gemacht wird.“ Und Sohn Moritz sagte, auch mit Blick auf das Werkzeug der Präparatorin, von Messschieber, Pinzette, Seitenschneider, Zange bis Akku-Schrauber: „Ich war sehr darauf gespannt, wie die Frau die Haut über den künstlichen Körper ziehen wird.“ Zuschauer Hans-Dieter Künzl fragte Lydia Mäder, ob sie auch einen seiner Papageien nach dessen Ableben präparieren würde. „Kein Problem“, so die Antwort der Fachfrau, die sogar schon ein totes Pony wieder auf die Beine stellte.