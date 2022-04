Einladung zum Predigtgottesdienst nach Altenburg

Altenburg. Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Altenburg lädt in die Herzogin-Agnes-Gedächtniskirche.

Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Altenburg lädt zum Predigtgottesdienst in die Herzogin-Agnes-Gedächtniskirche ein. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 24. April, um 10 Uhr statt. Die Predigt wird von Pfarrer Sandro Vogler gehalten, für die musikalische Begleitung sorgt Pia Pröhl an der Orgel, heißt es in der Ankündigung.

Weiterhin wird darüber informiert, dass Interessierte immer montags um 18 Uhr zum Friedensgebet in der Brüderkirche willkommen sind. Es wird darum gebeten, in der Kirche eine medizinische Schutzmaske zu tragen.

Weitere Informationen der Gemeinde: www.evangelische-kirchgemeinde-altenburg.de