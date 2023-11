Einmischen in Gößnitz angesagt

Gößnitz. Wie sehen Gößnitzer ihr Gößnitz – um diese Frage geht es bei einem Workshop

Wie sehen Gößnitzer ihr Gößnitz – um diese Frage geht es bei einem Workshop, der am Samstag, 18. November in der Stadthalle stattfindet. Drei Fragen an Organisator André Becker.

1.Sie sitzen für die Bürgerinitiative 89 im Gößnitzer Stadtrat, organisieren und finanzieren diesen Bürgerdialog aber als Privatmann. Warum?

Erstens, weil ich etwas in und für meine Heimatstadt bewegen möchte. Zweitens, weil ich alle Einwohnerinnen und Einwohner ermutigen möchte, sich ebenfalls einzubringen, ihre Meinung zu sagen und gemeinsam etwas zu bewegen.

2.Um welche Themen geht es bei diesem Workshop?

Es können alle Themen auf den Tisch gepackt werden, die von Interesse sind. Jeder hat dazu Gelegenheit. Und wer zufrieden ist mit Gößnitz, so wie es ist, kann dies natürlich auch kundtun. Ich stelle mir eine Art Bestandsaufnahme vor, keine Meckerveranstaltung.

3.Was passiert mit den

Erkenntnissen ?

Ich werde alles zusammentragen, auswerten und aufarbeiten. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten danach ein Handout mit den Ergebnissen. Ich erhoffe mir wirklich viele Informationen und Vorschläge, idealerweise ergibt sich damit Arbeitsmaterial, das ich mit in den Stadtrat nehme. Eine Idee ist auch, nochmals öffentlich einzuladen für eine Auswertung und um darüber zu reden.

Bürgerdialog & Workshop: Wie sehen Gößnitzer ihr Gößnitz, 18. November, 15 Uhr, in der Stadthalle auf dem Freiheitsplatz