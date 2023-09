Einsatz von Polizei und Feuerwehr – Parteibüro beschmiert – Diesel abgezapft

Schmölln. Diese und weitere Meldungen der Polizei für das Altenburger Land:

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Donnerstagabend in Meuselwitz zu einem Brand aus. Anwohner hatten kurz nach 22 Uhr in der Friedrich-Naumann-Straße Rauchgeruch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, war es aus bisher ungeklärter Ursache im Kellerbereich zu einem Schwelbrand gekommen. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenquelle, löschte den Brand und befreite anschließend das Haus vom Rauch. Alle Anwohner konnten zuvor selbstständig das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Zu Schäden an der Gebäudesubstanz bzw. den Wohnungen sei es nicht gekommen. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen konnten alle Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen (Bezugsnummer 0248366/2023) aufgenommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

Graffiti an Parteibüro

Unbekannte haben in Altenburg mit weißer Sprühfarbe die Fassade eines Parteibüros in der Kesselgasse beschmiert. Laut Polizei ereignete sich die Tat am Donnerstag in der Zeit zwischen 3.45 Uhr und 12.56 Uhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (Bezugsnummer 0247949/2023)

Diesel abgezapft

Im Zeitraum vom Mittwoch zu Donnerstag haben sich Unbekannte in Altenburg an einem in der Julius-Zinkeisen-Straße abgestellten Lkw zu schaffen gemacht. Nach vorliegenden Erkenntnissen der Polizei zapften die Diebe circa 100 Liter Diesel aus dem Lkw-Tank und entkamen anschließend unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

Kinderfahrrad gestohlen

In Schmölln meldete am Donnerstagnachmittag der elfjährige Eigentümer den Diebstahl seines Mountainbikes der Marke Bulls bei der Polizei. Der Junge war demnach gegen 16.30 Uhr mit Freunden im Wald in der Nähe eines Restaurants Am Ziegengraben unterwegs. Dort legte er für einen kurzen Moment sein schwarz-olivgrünes Fahrrad ungesichert ab, bedeckte es jedoch mit Geäst. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, war das Mountainbike nicht mehr aufzufinden. Die Polizei ermittelt nun zum Geschehen (Bezugsnummer 0248323/2023) und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03447 / 4710 entgegen.

Auto beschädigt und geflüchtet

Bereits am Dienstag ereignete sich in Schmölln eine Unfallflucht. Nach Polizeiangaben war ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 7 Uhr und 7.45 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Naumann-Straße/Ecke Sommeritzer Straße aus bisher ungeklärter Ursache mit einem hellblauen Ford Fiesta zusammengestoßen, der in einer Parkbucht abgestellt war. Anschließend verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Es entstand Schaden an einer hinteren linken Scheibe, einer Tür sowie an der Karosserieverkleidung auf Höhe der B-Säule. Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallgeschehen nimmt die PI Altenburger Land Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03447/ 471-0 entgegen. (Bezugsnummer 0246246/2023)

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.