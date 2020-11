Eispiraten Crimmitschau haben einen neuen Partner

Die Eispiraten Crimmitschau können sich auch in der Saison 2020/21 auf die Unterstützung zahlreicher Autohäuser freuen, die die Spieler des Eishockey-Zweitligisten erneut mit Fahrzeugen ausstatten. Neu im Sponsoring-Pool der Eispiraten ist dabei das Autohaus Böse & Steinbach aus Frohburg im Landkreis Leipzig.

Vertrauensvolle Partner wichtig

„Wir freuen uns sehr über die neu gewonnene Partnerschaft mit dem Autohaus Böse & Steinbach, welche sich trotz der wirtschaftlich schwierigen Phase dazu entschlossen hat, mit uns einen gemeinsamen Weg in die Zukunft zu gehen und uns mit tollen Autos und monetärem Sponsoring zu unterstützen“, sagt Sponsorenbeauftragter Stefan Steinbock und fährt fort: „Natürlich geht auch an die vielen weiteren Autohäuser, welche uns schon über einen längeren Zeitraum unterstützen, ein riesengroßes Danke. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es toll, so viele vertrauensvolle Partner an seiner Seite zu wissen“.

Die Eispiraten Crimmitschau werden in der Spielzeit 2020/21 zudem von folgenden Fahrzeug-Partnern unterstützt: Ford Besico Glauchau, VW Hercher Crimmitschau, Autohaus Hempel Schneeberg, Mercedes-Autohaus Lueg Zwickau, Mercedes-Autohaus Hirsch Crimmitschau, Autohaus Schmidt am Sachsenring, BMW Autohaus Zwingenberger, Auto Center Crimmitschau, Audi Zentrum Zwickau.