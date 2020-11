Bei dem Unfall in Schmölln wurde am Dienstag ein Kind verletzt (Symbolbild).

Schmölln. Bei einem Unfall in Schmölln ist am Dienstag eine Elfjährige verletzt worden.

Elfjähriges Mädchen in Schmölln von Auto erfasst und verletzt

Am Dienstag, gegen 7.45 Uhr, kam es in der Lohsenstraße in Schmölln zu einem Unfall mit einem verletzten Kind.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Mädchen scheinbar unvermittelt auf die Straße, teilte die Polizei mit. Eine 37-Jährige sei trotz eingeleiteter Bremsung nicht rechtzeitig mit ihrem Auto zum Stehen gekommen. Es kam zum Zusammenstoß.

Das Mädchen wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Weitere Blaulichtmeldungen