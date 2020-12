Eltern als verlässliche Partner

Volleyball, Tischtennis, Schülerzeitung, Internet-AG – die Auswahl an schulinternen Arbeitsgemeinschaften für die Schüler der Staatlichen Regelschule Nöbdenitz ist groß. Das umfangreiche Angebot ist jedoch nicht nur den Lehrern zu verdanken, sondern letztendlich dem Förderverein der Schule. Doch auch verschiedene andere Projekte konnten die Mitglieder des Fördervereins mit der Regelschule in den letzten Jahren umsetzen. Schulleiterin Bettina Groß informiert über Erreichtes und neue bevorstehende Projekte.

Arbeitsgemeinschaften unter hohem Aufwand organisiert

Für jemanden, der nicht im Schulalltag involviert ist, kann der hohe organisatorische Aufwand des Schullebens nicht offensichtlich sein. Dabei geht es nicht nur um den Schulunterricht, sondern auch um Freizeitangebote oder die Verbesserung des Lernumfeldes für die Schüler. Alles alleine könnten Lehrer und Schule nicht leisten. Deshalb ist Bettina Groß für die engagierte Arbeit der 69 Mitglieder des Fördervereins der Schule mehr als nur dankbar. Allein die Organisation von Honorar- und Sachkosten der Arbeitsgemeinschaften sei mit hohem Aufwand verbunden, den die Mitglieder ehrenamtlich leisteten. Das fange beispielsweise damit an, dass für die Tischtennis AG neue Tischtennis-Kellen organisiert und gekauft werden müssten, erklärt Schulleiterin Groß.

Kenianisches Kind kann durch Vereinshilfe zur Schule gehen

Auf dem Schulhof wird das Engagement des Fördervereins in sichtbaren Ergebnissen deutlich. Für die über 140 Schüler der Regelschule ist 2019 ein grünes Klassenzimmer entstanden. Die Schüler können nun zusammen mit ihren Lehrern den Unterricht unter die überdachten Bänke nach draußen verlagern. Der Vorschlag sei aus der Schülerschaft gekommen. Der Förderverein habe die Idee schließlich zusammen mit der Schule umgesetzt. Vergangenes Jahr konnte der Förderverein außerdem durch seinen Einsatz 1000 Euro bei einem Gewinnspiel für die eigene Arbeit erlangen. Schließlich werde auch der Schulbesuch eines kenianischen Kindes über den Verein finanziert, so Bettina Groß: „Das sind teilweise riesige Projekte, die der Förderverein organisiert.“

Das grüne Klassenzimmer im Schulhof der Regelschule Nöbdenitz wird bei schönem Wetter für den Unterricht genutzt. Foto: Staatliche Regelschule Nöbdenitz

Hoher Elternanteil als Besonderheit des Fördervereins

Das nächste Projekt steht auch schon in den Startlöchern. So sei die Idee aus der Schülervertretung gekommen, einen Fahrrad- und Mopedunterstand aufzubauen. Hierfür habe der Förderverein mittlerweile wertvolle Kontakte knüpfen und einen Statiker aus der Umgebung für die Arbeit gewinnen können. Eine Besonderheit des Fördervereines, dessen Vorstandsmitglieder Frank Schnelle, Marlen Gerlach und Heike Göckritz sind, ist die Mitgliedschaft ausschließlich der Eltern von Schülern, erklärt Bettina Groß. Während in anderen Schulen die Fördervereine zum Großteil aus Lehrern bestünden, seien es im Förderverein der Regelschule Nöbdenitz vorrangig Eltern und teilweise sogar Eltern, deren Kinder gar nicht mehr auf der Schule seien.

Eltern unterstützen Verein auch nach Schulbesuch der eigenen Kinder

Eine solche engagierte Arbeit sei keine Selbstverständlichkeit, meint Bettina Groß: „Die Vereinsarbeit ist mit viel Verwaltung verbunden. An anderen Schulen ist die Arbeit der Fördervereine wie eingeschlafen.“ Aber nicht die großen Projekte seien bereichernd für den Schulalltag. So würde der Förderverein kleinere Projekte wie etwa „Menschen stärken Menschen“ finanziell unterstützen. Bei diesem Projekt sollen Schüler der Regelschule eine Tandem-Partnerschaft eingehen und so leistungsstärkere die schwächeren Schüler unterstützen. Viele Eltern unterstützen die Schule im Förderverein weiter, selbst wenn die eigenen Kinder nicht mehr dort lernen. Das liege wohl an der Verbundenheit mit der seit 1962 bestehenden Schule, so Bettina Groß: „Hier gingen schon Generationen zur Schule. So auch viele Eltern. Es ist die Verbundenheit, die viele noch mit der Schule haben.“