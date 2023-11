Kita-Gebühren: Eltern in Schmölln haben Ehrlichkeit verdient

Weil Personal- und Betriebskosten davon laufen, sollen Eltern mehr für Kita-Betreuung in Schmölln und den Ortsteilen zahlen.

200 Euro im Monat für die Kinderbetreuung in einer Kita der Stadt Schmölln und dazu noch deutlich steigende Kosten für Verpflegungspauschale und Mittagessen dort – Müttern und Vätern soll ab kommendem Jahr einiges zugemutet werden. Noch tiefer in die Tasche fassen müssen Eltern für die Betreuung ihrer Kleinen im schicken Neubau der Altkirchener Landknöppe, weil dort frisch gekocht wird.

Dass an all dem kein Weg vorbeiführt, daran ließen die Mitglieder des Sozialausschusses am Dienstag erstmal keinen Zweifel. Weil sie zur vorgestellten Kalkulation künftiger Elternbeiträge – die die 200 Euro lediglich als Richtschnur verstanden wissen will – vornehm schwiegen. Dabei wären klare Standpunkte der Parteien und Wählergruppen in diesem Gremium und an dieser Stelle mehr als ehrlich und das hätten die Mütter und Väter mindestens verdient. Denn sie sehen aktuell der immerhin dritten Erhöhung der Elternbeiträge für die Betreuung ihrer Kinder in hiesigen Kitas in Folge entgegen. Und es ist zu bezweifeln, dass in ihren privaten Haushaltskassen seit 2021 mehr Geld zum Ausgeben gelandet ist.

Mehr zum Thema: