Eltern und Kinder demonstrieren in Altenburg für Grundschulerhalt

Nach dem Aus für den Inklusiven Grundschulverbund Schmöllner Land demonstrierten vor Beginn der Sitzung des Kreistages in Altenburg am 5. Februar 2020 zahlreiche Kinder und Erwachsene für den Erhalt der nun bedrohten Grundschulen in Ponitz und Großstechau. Aufgerufen dazu hatte der Förderverein der Ponitzer Grundschule, der Förderverein der Großstechauer Bildungseinrichtung hatte sich angeschlossen. Im Kreistag selbst wollten die Elternvertretungen Antworten von Landrat Uwe Melzer (CDU), warum genau der Modellversuch im Südraum das Landkreises von der Landesregierung in Erfurt abgelehnt worden war. Außerdem fragten sie nach dem weiteren Vorgehen des Kreises, um die Zukunft der beiden gefährdeten Grundschulen zu sichern. Bis Ende März muss der Kreistag über eine neue Schulnetzplanung beschließen. Die Grundschule in Ponitz hat nur noch bis Juni 2020 Bestand. Die dritten und vierten Klassen dieser Einrichtung werden bereits im Schulzentrum Gößnitz unterrichtet.

