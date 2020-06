Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Embrassement spielt in Lutherkirche Crimmitschau

Am Sonntag, 21. Juni, 17 Uhr, wird in die Lutherkirche Crimmitschau zum Bläserkonzert mit dem Ensemble Embrassement eingeladen.

Das Leipziger Bläserensemble hat sich in den vergangenen Jahren weit über die Grenzen Sachsens hinaus einen Namen erspielt. Am Sonntag besuchen sie die Crimmitschauer Lutherkirche mit einem bunten Programm im Gepäck. Die fünf Musiker und Kantor Maximilian Beutner sind sehr dankbar, dass Konzerte – unter bestimmten Hygienevorschriften – wieder möglich sind. Für sie ist es einer der ersten Auftritte seit März und für die Crimmitschauer auch.

Da auch für die Profis in den letzten Monaten Proben untersagt waren, kann das Programm mit skandinavischer Bläsermusik leider nicht stattfinden.

Musik aus Leipzig

Als Ersatz wird es aber ein nicht minder besonderes Konzerterlebnis geben: Das Ensemble hat viele Stücke aus der Musikstadt Leipzig im Gepäck – von Heinrich Schütz über Bach und Mendelssohn bis zu Musik unserer Tage, unter anderem Auftragskompositionen, die speziell für dieses Ensemble geschrieben wurden.

Man staunt, wie vielfältig das Musikleben Leipzigs über die Jahrhunderte war und ist und kann mit den Bläsern in vergangenen Welten und in die Gegenwart eintauchen.

Vom Gesundheitsamt ist dieses Konzert genehmigt, alle Auflagen wurden erfüllt. Es gibt begrenzte Sitzplätze. Die Veranstalter hoffen sehr, dass das Interesse bei den Zuhörern genauso groß ist wie bei ihnen. Auch die Musiker sind vor allem in dieser Zeit auf Konzerte und Einnahmen angewiesen.

Karten zum Preis von zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro gibt es in Crimmitschaus Buchhandlung Am Rathaus (03762/24 28), in der evangelischen Bücherstube Gotter (03762/4 21 96), im Pfarramt Laurentius (03762/34 63) oder mit drei Euro Aufschlag an der Abendkasse.