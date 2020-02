Ende März sollen tierische Artenschützer angesiedelt werden

Der nächste Schritt auf dem Weg zur Rettung bedrohter Tierarten ist getan: Der wahrscheinlich längste Elektrozaun im Altenburger Land ist fertiggestellt.

Rund zwölf Kilometer Zaun mit 34 Kilometern stromführendem Draht grenzen jetzt ein Areal im Naturschutzgebiet Phönix Nord bei Falkenhain ab. Dort sollen, so der Plan, Ende März Exmoor-Ponys, Wasserbüffel und Taurusrinder angesiedelt werden. Und die werden dort als Artenschützer unterwegs sein.

Ponys von Porsche

Bei dem ebenso ambitionierten wie spannenden, EU-geförderten Landschaftspflegeprojekt der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg geht es darum, bedrohte Arten zu retten. Und dabei brauchen die Artenschützer tierische Hilfe. Denn fast 30 Jahre hat sich die Bergbaufolgelandschaft, die eine große Vielfalt an Lebensräumen aufweist, ungestört entwickeln können. Es gibt Feuchtbiotope, ausgedehnte Wiesenbereiche und Trockenareale. Da von sehr feucht bis sehr trocken in dem Gebiet alles dabei ist, ist die Artenvielfalt entsprechend hoch.

Der Viehrost musst noch in den Boden eingebaut werden. Foto: Katja Grieser

Bewusste Störungen herbeiführen

Knoblauchfrosch, Wechselkröte, Ringelnatter und Zauneidechse sind dort ebenso zu finden wie Schwarz- und Braunkehlchen. Am interessantesten seien aber die Insekten, von denen es einige Arten nur in Phönix Nord und nirgendwo anders in Thüringen gebe. Die Zierliche Moosjungfer beispielsweise, eine Libelle, die erst vor wenigen Jahren in dem Gebiet nachgewiesen wurde. In dem Naturschutzgebiet leben aber auch der Rote und der Braune Eichen-Zipfelfalter und die Westliche Dornschrecke. Auch bestimmte Insekten, die trockene Böden brauchen wie der Sandohrwurm, sind bei Falkenhain heimisch.

Der Zaun steht bereits unter Strom. Foto: Katja Grieser

In den letzten drei Jahrzehnten sind etwa auf einstigen Sandflächen Birken gewachsen. Für die Tiere, die den trockenen Sand brauchen, bedeutet das das Aus. Einige Arten seien schon verschwunden, einige sind hier vom Aussterben bedroht. Deshalb wird nun eingegriffen. Die Entwicklung der Landschaft soll bewusst gestört werden, und zwar durch Ansiedlung von großen Weidetieren. Die robusten Exmoor-Ponys sollen in den trockenen Gebieten angesiedelt werden, Wasserbüffel den großen Schilfgürtel auflockern und Taurusrinder künftig in den Grasarealen leben.

Damit die großen Tiere in dem Gebiet bleiben, musste der Elektrozaun gebaut werden. Rund 100.000 Euro hat das gekostet, erzählt Simon Rockstroh, der das Projekt gemeinsam mit Nico Kieshauer betreut. Besucher, etwa Angler, Forstleute oder einfach nur Spaziergänger, gelangen durch Tore auf das Areal. „Wir werden hier noch Hinweise anbringen, was zu tun ist, falls man doch einmal einem der Tiere begegnet“, so Kieshauer. Das sei zwar sehr unwahrscheinlich, weil die Tiere zu scheu seien, aber ausschließen lasse sich eine Begegnung nicht. Wichtig sei, dass sich die Besucher auch an das strikte Fütterungsverbot halten. Das sei bei anderen Projekten schon zum Problem geworden.

Viehroste statt Tore

Gebaut hat die Firma Poda Zaun Tecklenburger Land den Zaun bei drei Einsätzen. Gesetzt wurden Robinienpfähle und dazwischen Metallstäbe. „Die Stäbe sehen nicht so schön aus, aber es ist billiger für lange Strecken“, erklärt Rockstroh. Zwei Viehroste müssen noch in die Erde eingebaut werden. Über die im Vergleich zu Toren bedeutend teureren Roste würden die Tiere nicht laufen. Auf die Viehroste wurde zurückgegriffen, um den Landwirten, die die angrenzenden Flächen bewirtschaften, die Arbeit zu erleichtern. Auf diese Weise müssen sie nicht dauernd Tore öffnen.

Eine mobile Fanganlage wird es geben, denn die Projektbetreuer müssen ab und zu an die Tiere ran. „Es sind nach wie vor Haustiere“, erklärt Nico Kieshauer. Beispielsweise müssen die Artenschützer regelmäßig Blutuntersuchungen durchführen. Die Wasserbüffel, die in Phönix Nord angesiedelt werden, stammen aus der Zucht der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg. Ursprünglich wurden sie aus Rumänien geholt. Die Exmoor-Ponys erhalten Rockstroh und Kieshauer von Porsche. Das Unternehmen setze die Tiere an einer großen Fläche am Leipziger Werk zur Landschaftspflege ein. Die Taurusrinder kommen aus West- nach Ostthüringen. „Meist stammen sie aus ähnlichen Projekten“, so Simon Rockstroh.

Zunächst werden ausschließlich weibliche beziehungsweise männliche Herden ausgesetzt, noch will man keine Nachzuchten zulassen. Mit etwa fünf Rindern, neun Ponys und drei Wasserbüffeln soll gestartet werden, später könnten es mehr werden. Doch das muss getestet werden. Gibt es zu viel Verbiss oder zu große Erdaufwühlungen, werden Tiere entnommen; tritt der mit der Ansiedlung gewünschte Effekt nicht ein oder ist er zu gering, wird die Zahl der Tiere erhöht.