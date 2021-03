Energieunternehmen unterstützt Vereine der Region

Altenburg. Das Energieunternehmen Enviam unterstützt Vereine im Landkreis Altenburger Land.

Mitarbeiter haben Vereine vorgeschlagen

Enviam macht sich stark für die Region und unterstützt gemeinnützige Vereine in ihrem Versorgungsgebiet mit jeweils 750 Euro. Im Altenburger Land erhalten somit zwei Institutionen insgesamt 1500 Euro.

Vorangegangen war eine Abstimmung im Unternehmen, bei der die Mitarbeiter Vereine aus ihren Heimatorten vorschlagen konnten.

„Die Coronakrise bedeutet schwere Zeiten für die Vereine als gesellschaftliches Rückgrat in vielen Städten und Gemeinden in unserer Region. Hier wollten wir helfen und haben Ende des Jahres 2020 einen unternehmensinternen Aufruf gestartet. In kurzer Zeit kamen aus der Mitarbeiterschaft sehr viele Vorschläge zusammen, welche Vereine bedacht werden sollten“, sagt Enviam-Betriebsrat René Pöhls.

650 ostdeutsche Kommunen sind Anteilseigner

Unter dem Motto „#helfen2020“ spendet Enviam an folgende Vereine: Luckaer Karneval Club LKC und Klausaer Feuerwehrverein.

Die Enviam-Gruppe ist ein regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen.

Zur Unternehmensgruppe mit rund 3300 Beschäftigten gehören die Envia Mitteldeutsche Energie AG, Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen Enviam mehrheitlich beteiligt ist.

Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der Enviam sind mehrheitlich die Eon SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an Enviam beteiligt.