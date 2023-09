Engagement für den Hillerturm in Schmölln belohnt

Schmölln. Der Denkmalpreis des Landkreises geht in diesem Jahr an Jörg Franke.

Der Denkmalpreis des Landkreises geht in diesem Jahr an Jörg Franke für sein Engagement für den Hillerturm. „Getreu dem Motto ,Talent Monument’ möchte ich ein eher im Verborgenen gelegenes Denkmal in den Mittelpunkt stellen. Wer schon einmal an der Kreuzung in Schmölln aus Richtung Crimmitschau kommend gestanden hat, wird dieses Denkmal vielleicht entdeckt haben: den Hiller-Turm – ein über den villenartigen Häusern hervorragender Steinturm, der seit einiger Zeit wieder im historischen Glanz erstrahlt“, so Landrat Uwe Melzer (CDU) in seiner Laudatio.

Dieser Turm wurde nach seinem Erbauer Curt Hiller benannt, der diesen neben einigen Teichen und einer Grotte im Jahre 1904 errichten ließ. Die Fertigstellung hat er nicht mehr erlebt, da er – so sagt der Volksmund – im Jahr 1905 wegen Liebeskummers den Freitod wählte. Die Geschichte ist nur eine, die sich um den Turm rankt. So sollen die Anlage und der Turm als Liebesbeweis für die Tochter der Ritterschen Gärtnerei in Schmölln, die sich am Fuße des Pfefferberges befand, errichtet worden sein.

Im April 2018 erwarb Jörg Franke das verwilderte Anwesen. Franke nahm sich der Aufgabe an und schuf mit Akribie, großem Eifer und auch mit enormen finanziellen Mitteln einen Ort, der zur Entspannung und zum Entfliehen aus dem Alltag einladen soll. So wurde an der Turmanlage der historische Noppenputz ausgebessert und erneuert. Alle Fenster wurden restauriert und fehlende Scheiben mit Glas aus der Erbauungszeit wieder komplettiert. Die Turmplattform wurde erneuert. Die Ausstiegsluke erhielt aus Sicherheitsgründen eine elektrisch gesteuerte Hydraulikanlage.