Engelsstimme verbunden mit Live-Malerei

Samstagabend kurz nach 20 Uhr. Im Paul-Gustavus-Haus ist es dunkel, kein Licht brennt. Dabei ist das Kulturcafé in der Altenburger Wallstraße keineswegs geschlossen. Nur die Linse eines Beamers sendet ihre Strahlen auf die Bühne. Sie sorgt dafür, dass die aus Kopenhagen stammende Musikerin Line Bøgh nicht ganz im Dunkeln steht. Vor der Bühne warten gespannt um die 20 im Corona-gerechten Abstand verteilte Gäste gespannt auf das, was sie in den kommenden zwei Stunden erwarten wird.

Engelsgesang sorgt für Intimität

Beim audio-visuellen Duo Linebug aus Kopenhagen handelt es sich um zwei Künstlerseelen, die an diesem Abend zu einer eindrucksvollen Einheit verschmelzen. Die luftig-leicht schwebende, engelsgleiche Stimme der Sängerin Line Bøgh hallt durch den Raum – getragen von feinfühlig eingesetzten Piano- und Elektronik-Klängen. Sanfte Beats, zarte Harfenklänge aus einem eher nicht so alltäglichen Instrument, dem Omnichord, und der helle Klang der Stimme von Line erschaffen von der ersten Sekunde an eine Intimität. Viele Besucher dürften ein solches Erlebnis in Zeiten von Corona durch unzählige ausgefallene Konzerte wohl sehr vermisst haben. So etwas gibt es eben nur in einem Live-Konzert. Ein Streaming-Konzert im Internet wird diese Stimmung auch mit noch so viel Aufwand nie herbeizaubern können.

Jedes Feld auf Amors Flur beackert

Neben den wunderschönen Melodien sind auch die Liedtexte und deren Erklärung durch die Kopenhagenerin elementarer Bestandteil des Gesamtkunstwerks. Und die drehen sich, wie so oft im Musikgeschäft, natürlich um die Liebe in all ihren Facetten. Von den zarten Anfängen über das Begehren und tagelange Streits bis hin zum Frust über Dating-Apps wird im Laufe des Abends nahezu jedes Feld auf Amors weiter Flur beackert. Es gibt aber auch liebevoll arrangierte Songs über einen Tag im Vergnügungspark oder über die Kondensstreifen der Flugzeuge am Himmel. In den Pausen zwischen den Songs erläutert Line in charmanter Art und Weise, worum es im folgenden Lied geht

Ein Erlebnis für Augen und Ohren

Wer den in Englisch ausgeführten Ansagen nicht so richtig folgen kann, dem wird es durch die Zeichnungen vom Künstler Christian Gundtoft visuell sehr ansprechend nahegebracht. Diese Live-Zeichnungen, verstärken bei jedem Titel die kraftvollen Eindrücke der Musik. Einige Zeichnungen sind vorgefertigt und werden passend zur Musik ein- und ausgeblendet. Andere entstehen direkt im Moment und werden auf eine große, hinter der Musikerin aufgestellte Leinwand projiziert. So wird das Musik-Malerei-Paket zu einem echten Multimedia-Erlebnis für Augen und Ohren. Die Projektionen und die Musik, sind derartig spannend und fesselnd, dass nicht für den kleinsten Moment Langeweile aufkommt. Und keines dieser beiden Elemente beansprucht dabei eine Führungsrolle, sondern Musik und Malerei gehen als gleichwertige Partner Hand in Hand. Es ist einfach wunderbar mitzuerleben, wie diese im Takt eingeflochtenen Live-Malereien mit der zauberhaften Musik harmonisch abgestimmt wurden. Ein rundum gelungener Live-Musik-Abend und eine Wohltat für die Seele aller Musik- und Kulturfreunde.