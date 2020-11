Engstelle bleibt bis auf weiteres bestehen

Das Dach war eingestürzt, eine Seitenwand drückte schon besorgniserregend heraus. Darum hat der Bauhof vor wenigen Tagen die kleine Garage an der Ortsdurchfahrt von Altkirchen abgerissen. Das Grundstück in der Schmöllner Straße 35 hatte die Stadt erst vor wenigen Monaten erworben. Bereits vor der Fusion von Altkirchen und Schmölln hat die Alt-Gemeinde den Schornstein des Hauses abgenommen, damit er niemanden gefährden kann.

Der Abriss des Wohnhauses ist durch die Stadtverwaltung geplant. „Allerdings erst dann, wenn wir eine Fördermittelzusage haben“, so Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Dazu habe man derzeit noch keine belastbare Aussage bekommen. Man stimme sich jedoch fortlaufend mit dem Landesamt für Bau und Verkehr ab, weil man auch beabsichtige, an jener Stelle der Landesstraße den Fußweg weiterzuführen. Als dringend erachtet dies auch Ortsteilbürgermeister Andy Franke (Wählervereinigung für das Neue Schmölln). „Das war schon immer ein Graus. Genau an dieser Engstelle müssen die Fußgänger immer die Straßenseite wechseln. Vor allem, wenn man bergauf läuft, hat man aber kaum Sicht auf den Verkehr“, sagt Franke. Den Anwohnern ist die Verkehrsbelastung ohnehin schon lange ein Ärgernis. Darum hat die Stadt eine Neuanschaffung von Geschwindigkeitsanzeigern geplant, die Kosten dafür sind im Haushalt 2021 eingestellt. Die Anzeigetafeln sollen in einem festgelegten Turnus in den Ortsteilen rotieren.