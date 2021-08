Entdeckertour am Altenburger Residenzschloss

Altenburg. Mit dem Fernglas in der Hand können Flora und Fauna erkundet werden.

Geführte Familien-Entdeckertouren mit Fernglas durch und um das Residenzschloss Altenburg finden am Freitag, 3. September, und Freitag, 1. Oktober, jeweils um 17 Uhr statt.

Was hat die Ananas mit Altenburg zu tun? Warum sitzt ein doppelköpfiger Adler auf dem Dach des Hausmannsturmes? Was sprießt, gedeiht, kreucht und fleucht am Residenzschloss? Beim Rundgang über das tausendjährige Schlossgelände und die Sonderausstellung „Grünes im Quadrat“ bekommen Besucherinnen und Besucher Antworten zu diesen Fragen, heißt es in der Ankündigung.

Sie würden zudem eingeladen, weiteren Naturgeschichten zu lauschen. Mit dem Fernglas könnten auf der geführten Entdeckertour sowohl steinerne Naturornamente als auch die lebende Natur am und im Residenzschloss Altenburg entdeckt werden.

Die Welt der Pflanzen und Tiere sei für den Menschen überlebensnotwendig und beeindrucke mit ihrer Vielfalt und Schönheit. Flora und Fauna seien so auch wiederkehrendes Thema in verschiedenen Kunstgattungen.

Vorbild für Architektur

Heute führe das Residenzschloss mit seiner tausendjährigen Baugeschichte eindrucksvoll vor Augen, mit wie viel Zuneigung und Neugier der Mensch seiner pflanzlichen und tierischen Umwelt im Laufe der Zeit begegnet. Bildhauer und Stuckateure suchten in der heimischen und exotischen Flora und Fauna Motive für die Ausgestaltung der Architektur.

Rosen, Palmenblätter, Schildkröten und Löwen begegneten dem wachsamen Besucher beim Wandeln durch die herzoglichen Gemächer. Mythen und Sagen würden in Stein gemeißelt, in Form gegossen und spiegelten sich dem Betrachter in der Architektur und in Fabelwesen wieder.

Bei einem Streifzug über den Schlosshof zeige sich zudem die Vielfalt der heutigen Tier- und Pflanzenwelt.