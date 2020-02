Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Entertainer sind gefragt

1.Heute ist Welttag des Gästeführers. Wie wird man Fremdenführer?

Wer Interesse hat, kommt zu uns. Wir schauen, ob derjenige dafür geeignet ist. Ein Fremdenführer heißt bei uns Gästeführer und muss Menschen mögen. Er muss einen gepflegten Eindruck machen und Menschen in die Augen schauen können. Er muss es schaffen, aus geschichtlichem Wissen und Fakten eine schöne, fesselnde Geschichte zu machen. Er muss mit Worten Bilder bauen können.

Als zweites würden wir das Wissen prüfen und ihn als Anwärter auf verschiedene Touren mitschicken.

Danach machen sie eine Probeführung und wir schauen, wo er noch trainiert werden muss.

Dann kommt der Sprung ins kalte Wasser, er bekommt eine Gruppe.

Da ist dann jedoch noch ein erfahrener Führer dabei.



2.Haben Sie bei der Tourismus GmbH genügend Fremdenführer?

Derzeit haben wir 15 Gästeführer im Alter zwischen 35 und 83 Jahren. Aber wir freuen uns stets über neue Leute. Vergangenes Jahr kam ein ganzer Schwung zu uns.

3.Was machen Ihre Gästeführer?

Unsere Gästeführer sind wahre Entertainer, sie müssen die Leute unterhalten. Kein Gast möchte nur passiv zuhören. Unsere Führungen werden immer interaktiver. Wir bieten Stadt-und Bustouren als auch Schmeck- und kulinarische Touren sowie Führungen zu historischen Themen oder Architektur. Am 2. Mai haben wir ein wahres Highlight. Wir veranstalten einen 24-Stunden-Stadt-Touren-Marathon. Beginn ist am 2. Mai, 5.30 Uhr, und Ende am 3. Mai, 5.30 Uhr.

Geboten werden unter anderem verschiedene Touren zum Beispiel in vier verschieden Sprachen, eine Literatur-Tour, Geschichtstouren zu Barbarossa, Wettiner Fürsten, kulinarische Touren, es gibt Bootstouren bei Mondschein und Naturtouren.