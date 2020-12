Keine Frage: Tierschutz ist wichtig. Das gilt auch für Tiere, die ausschließlich deshalb gezüchtet werden, damit wir sie essen können. Auch deren Leben soll so angenehm wie möglich sein. Deshalb ist es richtig, dass es Leute gibt, die das gesetzlich festlegen und darauf achten, dass die entsprechenden Regeln eingehalten werden. Ob sich ein Ferkel wohler fühlt bei der neuen Methode, die ab Januar in Deutschland beim Kastrieren angewendet werden muss, sei dahingestellt. Fakt ist, dass sich die gesamte Prozedur durch die Vollnarkose länger hinzieht.

Mehr Zeit und mehr Geld müssen die deutschen Landwirte nun investieren, um das gleiche Ergebnis zu erzielen wie ihre Kollegen in den Nachbarländern. Das bedeutet natürlich auch, dass deutsches Schweinefleisch teurer wird. Ein Nachteil für hiesige Produzenten. Das vermeintliche Tierwohl hat eben seinen Preis. Ich bezweifle allerdings stark, dass der Verbraucher bereit ist, den zu bezahlen. Die Erfahrung lehrt uns, dass dem nicht so ist. Der Kunde will es billig, Tierliebe hin oder her. Es gibt zwar Ausnahmen, aber die Masse pfeift im Supermarkt darauf, ob das deutsche Schwein ein schöneres Leben hatte als das dänische. Die Entscheidung fällt an der Kasse.