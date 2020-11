Von Schmölln nach Gößnitz: Erfolg ist, wenn nichts passiert

„Die kleinen Probleme, auf die uns Leute ansprechen, gehen wir auf kurzem Wege an“, sagt Mario Schumacher. So sei er am Montag in Ponitz angesprochen worden, ob man nicht die Kreuzung am Gemeindeamt häufiger kontrollieren könne. Die Autofahrer, die aus Meerane kommen, hielten sich häufig nicht an das Stoppschild. Das sei nun in Vorbereitung. Der 52-jährige Mario Schumacher aus Altenburg ist seit November der neue Ansprechpartner der Polizei für die Einwohner von Gößnitz und Ponitz.

Seine Laufbahn bei der Polizei begann er 1992. Damals habe er seine Ausbildung im fränkischen Würzburg absolviert. Das sei eine länderunterstützende Maßnahme gewesen, doch er war stets bei der Polizei Thüringens tätig. Nach der Grundausbildung wurde er nach Gera versetzt, doch schon 1995 wechselte er nach Altenburg. Dabei durchlief Schumacher verschiedenste Dezernate, war auch anderthalb Jahre bei der Kripo abgeordnet. „Das Wissen, das man da ansammelt ist sehr umfangreich“, sagte er mit Blick auf die 20 Jahre Dienst in seiner Geburtsstadt. Er hat den Großteil seines Arbeitslebens im Streifendienst verbracht.

Der passionierte Radfahrer und Darts-Spieler wurde vor rund viereinhalb Jahren nach Schmölln abkommandiert, als Kontaktbereichsbeamter. Dort seien seine Aufgaben fast dieselben wie zuvor auch: Streifen- und Bürodienst. Nur, dass er jetzt eben meistens alleine unterwegs ist. Weil sein Vorgänger in Gößnitz in Pension gegangen ist, wurde er gefragt, ob er diesen Posten wahrnehmen möchte und hat zugesagt. Als Krankheits- oder Urlaubsvertretung kannte er dieses Gebiet schon ein wenig. „Abwechslung tut immer gut“, sagt Mario Schumacher überzeugt. Er freut sich darauf, neue Menschen kennenzulernen. Jeden Dienstag hält er in seinem Büro im Rathaus Sprechstunde, von 15 bis 17 Uhr. Den Rest seiner 40-Stunden-Woche verbringt er bei Patrouillen im Stadtgebiet sowie in der Gemeine Ponitz.

Der Zweck dieser Aufgabe sei einerseits, dass die Staatsmacht vor Ort ist und mit den Einwohnern bei Streitigkeiten reden kann, bevor sich ein Konflikt auswächst und vor Gericht geklärt werden muss. „Wenn die Polizei präsent ist, erledigt sich das Meiste von selbst“, so Schumachers Erfahrung. Andererseits soll durch die nähere Bindung an einen Ort und seine Bewohner auch der Fahndungserfolg erhöht werden. Weil ein Kontaktbereichsbeamter die einschlägig bekannten Personen schneller ausfindig machen kann, so das Kalkül.

Deutlich ruhiger als in Schmölln

Das hat auch den Vorteil, dass bei Kontrollen der bei Jugendlichen beliebten Treffpunkte eine höhere Autorität im Spiel sei, als wenn „nur“ das Ordnungsamt kontrolliere. Doch momentan verhindere die Kälte sowieso die Treffen im Freien. Wenn es wieder wärmer werde, will er auch dort Präsenz zeigen, so Schumacher. Der Bürgermeister habe ihn bereits herumgeführt und dabei auf einige neuralgische Punkte hingewiesen.

„Jeder Bereich hat seine Schwerpunkte. Welche das in Gößnitz sein werden, muss sich noch herauskristallisieren“, sagt er. Er hoffe, dass er häufiger Streifendienst wahrnehmen kann, damit er auch wahrgenommen werde. Doch beeinflussen kann er das nicht, denn er bekommt vom Revier in Altenburg auch Fälle zur Bearbeitung zugewiesen. Das sind meist Ordnungswidrigkeiten und kleinere Strafverfahren, wie Ladendiebstahl. In dieser Hinsicht sei es in Gößnitz bedeutend ruhiger als in Schmölln.

„Es gab schon schönere Aufgaben, aber da war ich auch noch jünger“, sagt Mario Schumacher. Die Tätigkeit als Kontaktbereichsbeamter sei altersangemessen. Wenn nichts unvorhergesehenes passiere, werde er die knapp zehn Jahre bis zu seiner Pensionierung auch in Gößnitz bleiben. „Am erfolgreichsten ist man, wenn nichts passiert“, so seine Erfahrung. Wo er in dieser Zeit eigene Schwerpunkte setzen kann, müsse die Zeit zeigen.