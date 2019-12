Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfolgreiches Jahr für den Traditionsverein der Skatstadt

Der SV Lokomotive Altenburg blickt auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurück.

Als Gastgeber der traditionellen Neujahrsturniere schafften es zu Jahresbeginn die Fußballer, über 650 Zuschauer im Goldenen Pflug in ihren Bann zu ziehen. Der Vorverkauf zum 23. Hallenfußball-Neujahrsturnier am 5. Januar 2020 läuft. Die Nachwuchsturniere in der Halle waren in diesem Jahr weitere Höhepunkte.

Ehrennadeln in Gold und Bronze verliehen

Die Abteilung Ringen erzielte regional und überregional bedeutende Platzierungen. So zum Beispiel bei den Landesmeisterschaften im griechisch-römischen Ringkampf in Altenburg oder bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend. Nori Opiela wurde Deutscher Vizemeister im Freistil in der 80-Kilogramm-Klasse.

Sieger bei der 28. Sportlerumfrage in seiner Kategorie wurde Michael Klages. Der leidenschaftliche Ringer und Trainer ist in der Wenzelhalle für Kinder ab fünf Jahre, Jugendliche und Erwachsene montags, mittwochs und freitags ab 16.30 Uhr erreichbar und bietet ein Schnuppertraining für jedermann an. Zum Ende des Jahres nahm der Ringernachwuchs am Sparkassenpokal 2019 im freien Ringkampf beim KSC Motor Jena mit 133 Teilnehmern aus 31 Vereinen erfolgreich teil.

Bei der Tischtennisspielern des SV Lokomotive Altenburg konnte Heinz Teichmann bei den Thüringer Landesmeisterschaften der Senioren einen zweiten Platz erkämpfen. Höhepunkt in diesem Jahr war zweifelsfrei seine Teilnahme mit Gerd Manig bei den 13. Europäischen Tischtennis-Seniorenmeisterschaften in Budapest.

In der Turnhalle Nord I Klein (Bonhoefferstraße) hingegen besteht die Möglichkeit zum seit vielen Jahren beliebten Teamsport Volleyball. Die Lok-Sportler um Christian Lang freuen sich auf Mitspieler ab 16 Jahren immer dienstags um 20.15 Uhr.

Ein Höhepunkt der Schwimmer waren die Sprintermeisterschaften mit 250 Schwimmern im Hallenbad Altenburg. Zum 11. Skatstadtmarathon leisteten die Abteilung, Vereinsmitglieder und Helfer Unterstützung für die Großveranstaltung. Ausgezeichnet wurde das Team der Übungsleiter der Abteilung Schwimmen für ihre gute Arbeit am Beckenrand zur außerordentlichen Delegiertenkonferenz des SV Lokomotive Altenburg am 29. Oktober.

Weiterhin wurde Tino Schädlich (Tischtennis) mit der Vereinsehrennadel in Bronze und die Sportfreundin Angela Schüngel für ihre langjährige Arbeit in der Abteilung Fußball und im Vorstand mit der Vereinsehrennadel in Gold des SV Lokomotive Altenburg ausgezeichnet. Ulf Schnerrer nahm im Auftrag des Kreissportbundes Ehrungen für ihr Engagement für Silko Ronas und Michael Klages vor. Insbesondere bedankte er sich beim Gesamtverein für das positive Engagement im Kinder- und Jugendsport, bei der Integration und der Kooperation mit den Kindertagesstätten sowie dem Engagement bei den Kreis- und Jugendspielen. Die Mitglieder um den Vereinsvorsitzenden Dirk Zimmermann unterstützten des Weiteren das KITA-Sportfest des Kreissportbundes, das Ewa-Familienfest im Südbad und nahmen am Vereins- und Kindertag auf dem Markt teil. Die Sportler des SV Lok Altenburg Michael Klages, Kantemir Sibekov und Nori Opiela (alle Abteilung Ringen) und Heinz Teichmann (Tischtennis) wurden für ihre herausragenden Leistungen zur Sportlerehrung im Landratsamt geehrt.

Der SV Lokomotive Altenburg ist der viertgrößte Sportverein und der größte Mehrspartenverein im Altenburger Land mit 460 Mitgliedern. Von unserer Leidenschaft für den Sport profitieren 250 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in fünf Abteilungen. Im Sommer war es mit Hilfe zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, Unterstützern und Sponsoren erstmals gelungen, einen Kleinbus für die Realisierung unseres Vereinszweckes anzuschaffen. Mit dem Projekt Kleinbus für Kinder und Jugendliche von Flüchtlingen sowie Sozialschwache der Gesellschaft können die 13 Nachwuchsmannschaften im Fußball sowie die Schwimmer, Tischtennisspieler und Ringer bei Auswärtsfahrten und Wettkämpfen besser unterstützt werden. „Wir fördern und entwickeln den Sport für Kinder und Jugendliche und wir wollen Freude am Sport sowie an der Bewegung vermitteln“, so der Vereinsvorsitzende Dirk Zimmermann.