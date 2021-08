Erika-Schreibmaschinen für Schau gesucht

Altenburg. Lindenau-Museum Altenburg ist auf Unterstützung angewiesen

„Hinweg mit Tint‘ und Feder, mit Erika schreibt jeder“ lautete der Werbeslogan der 1910 auf den Markt gekommenen Reiseschreibmaschine Erika.

Hergestellt wurde sie von der Firma Seidel & Naumann in Dresden. Über 30 Modelle, in vielen verschiedenen Farben und Sonderausführungen wurden bis 1991 hergestellt. In der übrigen Welt ist Erika auch unter Namen wie Gloria, Ursula, Bijou oder Robotron Comfort bekannt. Interessant ist diese spezielle Schreibmaschine für das Lindenau-Museum Altenburg gerade jetzt, weil die Preisträgerin des Gerhard-Altenbourg-Preises 2021 — Ruth Wolf-Rehfeldt — Schreibmaschinenkunst auf eben jenem Modell Erika anfertigte. Für die Ausstellung „Ruth Wolf-Rehfeldt. Gerhard-Altenbourg-Preis 2021“ (26. September bis 14. November) im Prinzenpalais des Residenzschlosses ist das Lindenau-Museum nun auf Hilfe angewiesen. Das Museum sucht Erika-Schreibmaschinen, die zu einem Teil der Ausstellung werden sollen.

Besucher werden die Möglichkeit haben, selbst einmal die Schreibmaschine zu benutzen, so wie es die Künstlerin getan hat.

Wer eine Schreibmaschine verleihen möchte, wird gebeten, sich bis zum 31. August unter Telefon 03447/89 55 45 oder per E-Mail an forster@lindenau-museum.de zu melden.